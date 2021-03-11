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İşte Camdaki Kız dizisinin ilk fragmanı | Nalan'ın gerçek aşk hikayesi

11.03.2021 11:42 | Son Güncelleme:
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İşte Camdaki Kız dizisinin ilk fragmanı | Nalan'ın gerçek aşk hikayesi

Yakında Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Camdaki Kız dizisinin ilk fragmanı dün akşam yayınlandı. İzleyiciler merakla Camdaki Kız dizisi fragmanını araştırmaya koyuldu. Peki Camdaki Kız dizisi konusu ne? İşte Camdaki Kız fragmanı ve dizi hakkında detaylar...

Dün akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Camdaki Kız dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Seyirci Camdaki Kız dizisinin fragmanı ve konusu hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Peki başrollerinde Burcu Biricik, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu gibi başarılı isimlerin olduğu Camdaki Kız dizisinin ilk fragmanı nasıldı? Camdaki Kız konusu ne?

CAMDAKİ KIZ DİZİSİ FRAGMANI İZLE

CAMDAKİ KIZ DİZİSİ KONUSU NE?

Nalan, sıcakkanlılığı ve sevecenliği ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğundan el bebek gül bebek prensesler gibi büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye’nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu’yla bir evliliğin arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünürler fakat kısa bir zaman sonra yaşamları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Burcu Biricik Hande Ataizi
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