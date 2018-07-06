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İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni evi

İTALYA HABERLERİ  | 06.07.2018 11:12 | Son Güncelleme

İtalya'da yayınlanan Tuttosport gazetesi, Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Juventus'la anlaştığını hatta Torino'da bir ev bile tuttuğunu öne sürdü. Gazete Ronaldo'nun yeni evinin fotoğraflarını da paylaştı.

Ortalığı ayağa kaldıran iddia...

İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni evi!

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İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni evi!

İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni evi!
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İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni evi!

İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni evi!
3 / 10

İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni evi!

İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni evi!
4 / 10

İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni evi!

İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni evi!
5 / 10

İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni evi!

İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni evi!
6 / 10

İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni evi!

İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni evi!
7 / 10

İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni evi!

İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni evi!
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İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni evi!

İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni evi!
9 / 10

İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni evi!

İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni evi!
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İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni evi!

İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni evi!
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Anahtar Kelimeler:
cristiano ronaldo real madrid juventus torino

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