SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Denizlispor
  4. İşte Denizli'de protokolü karıştıran sözler

İşte Denizli'de protokolü karıştıran sözler

DENİZLİSPOR HABERLERİ  | 07.12.2020 11:16 | Son Güncelleme

Denizlispor ile Fenerbahçe arasındaki mücadelenin ilk yarısında protokol tribününde olay çıktı. Denizlisporlu ve Fenerbahçeli yöneticiler birbirine girdi.

İşte Denizli'de protokolü karıştıran sözler

Yukatel Denizlispor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelenin ilk yarısında protokolde çıkan tartışmanın nedeni belli oldu.

Beyaz Futbol programında Denizlispor Kulübü Futbol Şubeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kaan Şanlıkan'ın "Caner karı gibi oynama!", "Ozan yere yat, hakem nasıl olsa çalacak!" ve son olarak "Emek hırsızları" sözlerinden sonra Fenerbahçe Yöneticisi Alper Pirşen tepki gösterdi.

Alper Pirşen'in tepkisi sonrası her iki taraftan da atışmalar oldu. Emre Belözoğlu, başta uzak dursa da bu tartışmaya sonradan dahil oldu.

Emniyet güçlerinin araya girmesi sonrası tartışmalar durulurken, maçın kalan bölümünde iki taraf da daha tepkisiz bir biçimde maçı izledi.

Kaan Şanlıkan, maçtan sonra yaptığı açıklamada protokolde Alper Pirşen ile tartıştığına yönelik iddiaları reddetti. (Sporx)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
''Kaçan golleri sayamadık''''Kaçan golleri sayamadık''
İşte zorlu maçın muhtemel 11'leriİşte zorlu maçın muhtemel 11'leri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı
Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı
Meteoroloji saat verip uyardı: Yağışlı hava geliyor
Meteoroloji saat verip uyardı: Yağışlı hava geliyor
Çırılçıplak soyundu ve dalgalara meydan okudu
Çırılçıplak soyundu ve dalgalara meydan okudu
''Hoca kırmızı verdin, yetmiyor mu?''
''Hoca kırmızı verdin, yetmiyor mu?''
Hagi'den yıllar sonra gelen itiraf!
Hagi'den yıllar sonra gelen itiraf!
Serdar Aziz'den küfür açıklaması
Serdar Aziz'den küfür açıklaması
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Beşiktaş yine kazandı!
Beşiktaş yine kazandı!
Yarı çıplak sahaya atlayan Kinsey Wolanski yine şaşırttı!
Yarı çıplak sahaya atlayan Kinsey Wolanski yine şaşırttı!
Fatih Terim istedi, Emre Belözoğlu alıyor!
Fatih Terim istedi, Emre Belözoğlu alıyor!
Ünlü teknik adamın görevine son verildi!
Ünlü teknik adamın görevine son verildi!
Yeni Quaresma'yı G.Saray izliyor
Yeni Quaresma'yı G.Saray izliyor
Burak sonradan girdi, Lille'e turu getirdi
Burak sonradan girdi, Lille'e turu getirdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşte Denizli'de protokolü karıştıran sözler
İşte Denizli'de protokolü karıştıran sözler
Angelo Sagal: Kaçan golleri sayamadık
''Kaçan golleri sayamadık''
Denizlispor - Fenerbahçe maçında gerginlik
Denizlispor - Fenerbahçe maçında ortalık karıştı!
Yukatel Denizlispor, Kenan Atik ile yola devam edecek
Denizlispor, Kenan Atik ile yola devam edecek
Denizlispor'un yeni teknik direktörü Kenan Atik oldu
Süper Lig ekibinin yeni hocası belli oldu
Denizlispor’da Robert Prosinecki dönemi sona erdi
Denizlispor’da Prosinecki dönemi sona erdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.