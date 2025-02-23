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İşte derbinin şifresi! Galatasaray-Fenerbahçe maçına saatler kala rakamlar herkesi şaşırttı...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
23.02.2025 12:20
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisine saatler kala rakamlar, sayılar, maça dair herşey hesaplanıyor. Bu iki takımdan 17 futbolcu takımları adına ilk defa bir derbi karşılaşmasında forma şansı bulabilecek. Fenerbahçe'de en çok derbi tecrübesi olan oyuncu 7 maç ile Osayi Samuel oldu. Galatasaray'da ise 32 maçla Muslera bu alanda dikkat çekiyor.

İşte derbinin şifresi! Galatasaray-Fenerbahçe maçına saatler kala rakamlar herkesi şaşırttı...

Sarı-kırmızılıların geniş kadrosunda yer alan Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Efe Akman, Eyüp Aydın ve Yusuf Demir'in yanı sıra yeni transferlerden Przemyslaw Frankowski, Eren Elmalı, Ahmed Kutucu ve Carlos Cuesta teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde sarı-kırmızılı formayla ilk kez Fenerbahçe'ye rakip olacak. Fenerbahçe'de ise daha öncesinde kadrosunda yer alan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Levent Mercan, Cenk Tosun ve Ertuğrul Çetin'in yanı sıra altyapıdan A takıma katılan Yusuf Akçiçek, şans bulmaları halinde derbide ilk kez forma giyecek.

EN TECRÜBELİ MUSLERA

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Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılıların mevcut kadrosunda Fenerbahçe derbisinin atmosferini en fazla yaşayan isim konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılara İtalya ekibi Lazio'dan 2011 yazında transfer olan Uruguaylı file bekçisi, forma giydiği 32 Fenerbahçe derbisinde 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. Öte yandan Berkan Kutlu da 7 maçta sarı-kırmızılı formayla Fenerbahçe karşısına çıktı.

75 KEZ 1-0 İLE SONUÇLANDI

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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 115 yıllık geçmişinde, geride kalan 400 karşılaşmada en çok görülen skor 1-0 oldu. Bu iki takım arasındaki maçlarda tam 75 kez 1-0'lık sonuç ortaya çıktı. 49 kez ise 2-1'lik skor elde edildi.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ EN GOLLÜ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki en gollü maçlarda, penaltılar dışında toplam sekizer gol görüldü. Galatasaray'ın eski Ali Sami Yen Stadı'nda 5 Haziran 1983'te yapılan lig maçında rakipler 4-4 berabere kaldı. İki takım arasında 7 Şubat 2001'de oynanan Türkiye Kupası yarı final karşılaşması da 4-4 sonuçlandı.

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