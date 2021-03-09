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İşte Dimitris Pelkas'ın son durumu! Nişanlısı paylaştı...

09.03.2021 13:53 | Son Güncelleme:
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İşte Dimitris Pelkas'ın son durumu! Nişanlısı paylaştı...

Fenerbahçe forması giyen Dimitris Pelkas'ın nişanlısı Kivs Marda, Yunan futbolcuyla hasta yatağında çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve "Sağlıklı, güçlü ve mutlu" notunu düştü.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde sakatlanan Dimitris Pelkas'ın sağlık durumuna ilişkin son açıklama Yunan futbolcunun nişanlısı Kivs Marda'dan geldi.

Kişisel sosyal medya hesabından Dimitris Pelkas ile hastanede çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Kivs Marda, söz konusu paylaşımına, "Sağlıklı, güçlü ve mutlu" notunu düştü.

pelkas

NELER OLMUŞTU?

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe'nin 3 golle kazandığı Konyaspor maçında korkutan bir sakatlık yaşanmıştı.

Konyasporlu futbolcu Skubic ile yaşadığı çarpışma sonucunda yerde kalan Dimitris Pelkas, yerden kalkamazken oyuncu doğrudan hastaneye kaldırılmıştı.

EROL BULUT'TAN PELKAS AÇIKLAMASI

Maç sonrası basın toplantısında Pelkas'ın durumuyla ilgili konuşan Erol Bulut: 'Pelkas bilincini kaybetmişti ama şu anda iyi haberi geldi.' demişti.

FENERBAHÇE DOKTORU: SAHAYA GİRDİĞİMİZDE ŞUURUNU KAYBETMİŞTİ

Fenerbahçe Takım Doktoru Burak Kunduracıoğlu: "Pelkas gögsüne aldığı ciddi darbeyle şuurunu kaybetmişti. Sahaya girdiğimizde dilini bir miktar ısırmıştı ve hafif bir kanaması vardı ağzından gelen. Müdahalemizi yaptık, tetkik sonuçlarında sorun yok. Takımla İstanbul'a dönecek ve kontrol amaçlı İstanbul'da hastanede kalacak." diye konuşmuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Dimitrios Pelkas
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Haken sen ölemezsin haberin olsun. Bunıu görmeyecek kadar renklere kin besliyorsan utan .Hakemlikten men edimen gerekir

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