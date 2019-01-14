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İşte Dünya'daki Mars! 'Geleceğin Kapadokya'sı olacak'

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 14.01.2019 09:23 | Son Güncelleme

Sivas'taki Eğribucak kayalıklarındaki jeosit alanı kırmızı renkli alışılmışın dışındaki yüzey şekilleriyle Mars gezegenini andırıyor. Sivadokya isimli jeosit alanı Mars'a olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. 500 bin kişi tarafından ziyaret edilen Sivadokya, öğretim görevlilerin de inceleme altında tuttuğu bir bölge.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilimdalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülpınar Akbulut Özpay; "Sivadokya gelecekte Türkiye’nin ikinci Kapadokya’sı olacak" dedi.

Dünya'daki Mars: Sivadokya

Sivas’ta Sivadokya olarak adlandırılan Eğribucak kayalıkları, kırmızı rengi ve alışılmışın dışındaki yüzey şekli ile Mars gezegenini andırıyor. Sivas’a 23 kilometre mesafede bulunan Eğribucak kayalıkları şekilleri ve rengi ile araştırmacıların ve turistlerin ilgisini çekiyor. Dünyadaki Mars olarak da adlandırılan kayalıkların turizme kazandırılması için bir dizi çalışmalar yürütülüyor.
Mars’ı andıran kayalıkların jeosit olarak korunması ve turizme kazandırılmasına yönelik 2013 yılından bu yana bilimsel çalışmalar yürüten Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilimdalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülpınar Akbulut Özpay, kayalıkların bir hayli ilgi çektiğini belirterek, "Sivas’ta bulunan 300’e yakın jeositten biri de Eğribucak kayalıklarıdır. Yukarı Kızılırmak Jeoparkı içerisinde Emirhan rotasına dahil olan, Arpayazı ve Egribucak köyleri arasında bin 420 yükseltide yer alan bu jeositler, jeolojik oluşumları ve geçirdikleri jeomorfolojik süreç nedeniyle bugün Sivas’ın en çok turist çeken yerlerinden biri haline geldiler.
Eğribucak kayalıkları eşine az rastlanılan bir görünüm sunmaktadır. 20 kilo metrekarelik alanda farklı görünüm sunan, kırmızı çamur taşları ve kum taşlarından oluşan Eğribucak kayalıkları, akarsu ve tektonizmanın etkisi ile yeniden şekillenmiştir. Yarı dairesel-oval şekildeki mekanik çözülme sonucu ortaya çıkan kumtaşı topları, geniş bir satıh aşınımı ve parçalanması şeklinde görülen kırgıbayır ve monoklinal tabakalaşma başları ve tafonileşme sonucu içi boşalmış aşınım artığı bloklar sahada görülmektedir" dedi.
Özpay, 23 milyon yıl önce şekillenmeye başlayan sahanın tektonik hareketlerle kuzey-güney bir sıkışma rejiminin etkisinde kaldığını belirtip, "Kıvrılma tektoniği sonucunda antiklinal ve senklinaller ortaya çıkmış, tabakalar eğim kazanmıştır. Bu tabakalardan aşınmaya dayanıklı olan kumtaşı tabakaları 80 dereceye kadar eğim kazanarak hogbeck adını verdiğimiz yüzey şekillerinin ve aşınım dikliklerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur" ifadelerini kaydetti.
Özpay, saha çalışması yaptıkları öğrencilerinin bu kayalıkları Mars gezegenine benzettiklerini ifade edip, "İlköğretimden üniversiteye kadar farklı yaş grubundaki öğrencileri bu jeosit alanına götürüyoruz. Jeosit hakkında bilgi veriyoruz ve bu sahanın korunması gerektiği üzerine farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimize, ‘burayı Dünya dışı bir gezegen olarak adlandırsaydınız hangi gezegen olarak adlandırırdınız’ sorusunu soruyoruz.
Öğrencilerimiz burayı, Mars gezegenine benzetiyorlar. Mars son günlerde de çok popüler, Mars’ta yapılan çalışmalar da dikkat çekiyor. Çocuklar buradaki görüntülerden çok fazla etkileniyor. Sahaya çıktığımızda kırmızı kum ve çamur taşlarını Mars gezegeninin yüzeyine çok benzetiyorlar. ‘Mars yüzeyinde yürüyoruz’ gibi espriler de yapıyoruz" şeklinde konuştu.
Doç. Dr. Özpay, 2018 yılında Sivadokya’nın ziyaretçi sayısının 500 bini geçtiğini belirterek şunları söyledi:
"Eğribucak kayalıkları ile ilgili biz yeni isimlendirmeler yaptık. Bunlardan birisi de Sivadokya. Türkiye’de turizme tanıtma aşamasında yöreyi Sivadokya olarak tanıtmayı planlıyoruz. Türkiye’nin ileride ikinci bir Kapadokya’sı olmasını hedefliyoruz. Eğribucak kayalıklarını ziyaret edenlerin sayısı şu anda 500 binin üzerine çıktı"
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Anahtar Kelimeler:
Sivas Mars

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