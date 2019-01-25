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O liste açıklandı! Türkiye'den bir tek Beşiktaş var

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 25.01.2019 20:33 | Son Güncelleme

Deloitte Money League 2019 raporu açıklandı. Dünyanın en fazla gelir elde eden takımları arasında Türkiye'den yalnızca Beşiktaş yer aldı. İşte o liste....

İşte dünyanın en çok gelir elde eden takımları (Deloitte Money League 2019)

İşte dünyanın en çok gelir elde eden takımları

20- West Ham United - 197.9 milyon Euro

20- West Ham United - 197.9 milyon Euro

19- Newcastle United - 201.5 milyon Euro

19- Newcastle United - 201.5 milyon Euro

18- Milan - 207.7 milyon Euro

18- Milan - 207.7 milyon Euro

17- Everton - 212.9 milyon Euro

17- Everton - 212.9 milyon Euro

16- Schalke 04 - 243.8 milyon Euro

16- Schalke 04 - 243.8 milyon Euro

15- Roma - 250 milyon Euro

15- Roma - 250 milyon Euro

14- Inter - 280.8 milyon Euro

14- Inter - 280.8 milyon Euro

13- Atletico Madrid - 304.4 milyon Euro

13- Atletico Madrid - 304.4 milyon Euro

12- Borussia Dortmund - 317.2 milyon Euro

12- Borussia Dortmund - 317.2 milyon Euro

11- Juventus - 394.9 milyon Euro

11- Juventus - 394.9 milyon Euro

10- Tottenham - 428.3 milyon Euro

10- Tottenham - 428.3 milyon Euro

9- Arsenal - 439.2 milyon Euro

9- Arsenal - 439.2 milyon Euro

8- Chelsea - 505.7 milyon Euro

8- Chelsea - 505.7 milyon Euro

7- Liverpool - 513.7 milyon Euro

7- Liverpool - 513.7 milyon Euro

6- PSG - 541.7 milyon Euro

6- PSG - 541.7 milyon Euro

5- Manchester City - 568.4 milyon Euro

5- Manchester City - 568.4 milyon Euro

4- Bayern Münih - 629.2 milyon Euro

4- Bayern Münih - 629.2 milyon Euro

3- Manchester United - 666 milyon Euro

3- Manchester United - 666 milyon Euro

2- Barcelona - 690.4 milyon Euro

2- Barcelona - 690.4 milyon Euro

1- Real Madrid - 750.9 milyon Euro

1- Real Madrid - 750.9 milyon Euro

26- BEŞİKTAŞ - 165.7 milyon Euro

26- BEŞİKTAŞ - 165.7 milyon Euro
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Anahtar Kelimeler:
Deloitte Money League 2019 Dünyanın en fazla gelir elde eden takımları

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