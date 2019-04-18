İşte dünyanın en iyi otomobili! Uluslararası New York Otomobil Fuarı'nda en lüksler bir arada

Fuarda verilen ödüller katılımcı firmalar arasında kıyasıya rekabet yaşanmasını da sağladı. Etkinlik kapsamında '2019 Yılın Lüks Arabası' ve '2019 Dünyada Yılın Performans Otomobili' gibi ödüller sahiplerini buldu.

Otomotiv sektörünün en büyük etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Uluslararası New York Otomobil Fuarı kapılarını 119'uncu kez açtı.