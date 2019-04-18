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İşte dünyanın en iyi otomobili! Uluslararası New York Otomobil Fuarı'nda en lüksler bir arada

Betül Kurucu Betül Kurucu
OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 18.04.2019 10:15 | Son Güncelleme

Uluslararası New York Otomobil Fuarı 2019 yılında otomobil sektöründe en çok ses getiren organizasyonlardan birine imza attı. Otomobil sektörünün en büyük etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Uluslararası New York Otomobil Fuarı 119. kez kapılarını açtı.

Fuarda verilen ödüller katılımcı firmalar arasında kıyasıya rekabet yaşanmasını da sağladı. Etkinlik kapsamında '2019 Yılın Lüks Arabası' ve '2019 Dünyada Yılın Performans Otomobili' gibi ödüller sahiplerini buldu.

New York Uluslararası Otomobil Fuarı'nda yılın en iyi performansa sahip otomobili seçildi

Otomotiv sektörünün en büyük etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Uluslararası New York Otomobil Fuarı kapılarını 119'uncu kez açtı.
Fuarda eski Amerikan Basketbol Ligi (NBA) oyuncusu Ray Allen, Maserati'nin Levante SUV modelinin tanıtımına katıldı.

YILIN LÜKS OTOMOBİLİ AUDİ A7

YILIN LÜKS OTOMOBİLİ AUDİ A7
Fuarda "2019 Yılın Lüks Arabası" ödülü Audi A7 modeline verildi.
Uluslararası New York Otomobil Fuarı'nda '2019 Dünyada Yılın Performans Otomobili' ödülü de verildi. Ödül, McLaren 720S modeline verildi. (AA)

YILIN ŞEHİR OTOMOBİLİ

YILIN ŞEHİR OTOMOBİLİ
"2019 Yılın Şehir Otomobili" ödülü Suzuki Jimny modeline verildi.

DÜNYA OTOMOBİL ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ JAGUAR

DÜNYA OTOMOBİL ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ JAGUAR
Jaguar I-Pace elektrikli SUV, New York Uluslararası Otomobil Fuarı'nda verilen Dünya Otomobil Ödülleri'ni topladı.
İşte fuarda ödül alan ve beğeni toplayan diğer otomobiller...
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