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İşte El Clasico bu! Real Madrid'de Bellingham 90+1'de attığı golle galibiyeti getirdi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.04.2024 00:10
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Real Madrid, Barcelona ile oynadığı El Clasico maçında 2 kez geriye düşmesine rağmen pes etmedi ve 90+1'de Bellingham'ın golüyle maçı 3-2 kazandı.

İşte El Clasico bu! Real Madrid'de Bellingham 90+1'de attığı golle galibiyeti getirdi
Jude Bellingham

Jude Bellingham

İNG İngiltere
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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El Clasico nefesleri kesti. La Liga’nın 32. haftasında Real Madrid, Santiago Barnabeu’da Barcelona’yı konuk etti. Mücadele oldukça tempolu başladı. 6. dakikada Raphinha’nın pasında Andreas Christensen fileleri havalandırarak Barça’yı 1-0 öne geçirdi. 18. dakikada Real Madrid, Junior Vinicius’un penaltıdan attığı golle eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda da tempo oldukça yüksekti. 69. dakikada Fermin Lopez yeniden Barcelona’yı öne geçiren golü attı. (1-2). Madrid bu gole karşılık vermekte gecikmedi ve 73. dakikada Lucas Vazquez’in golüyle yeniden eşitliği yakaladı. 90+1. dakikada sahneye Jude Bellingham çıktı ve Real Madrid’i 3-2 öne geçirdi. Bu gol aynı zaman da maçın da skoru oldu.

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Jude Bellingham, 90+1'de maçın skorunu belirledi ve Real Madrid sahadan 3-2 galip ayrıldı.

PUAN FARKI 11'E ÇIKTI

İspanya Ligi'nde yenilmezlik serisi 26 maça çıkaran Real Madrid, puanını 81 yaparak Barcelona ile puan farkını 11'e çıkardı.

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