İşte El Clasico bu! Real Madrid'de Bellingham 90+1'de attığı golle galibiyeti getirdi

El Clasico nefesleri kesti. La Liga’nın 32. haftasında Real Madrid, Santiago Barnabeu’da Barcelona’yı konuk etti. Mücadele oldukça tempolu başladı. 6. dakikada Raphinha’nın pasında Andreas Christensen fileleri havalandırarak Barça’yı 1-0 öne geçirdi. 18. dakikada Real Madrid, Junior Vinicius’un penaltıdan attığı golle eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda da tempo oldukça yüksekti. 69. dakikada Fermin Lopez yeniden Barcelona’yı öne geçiren golü attı. (1-2). Madrid bu gole karşılık vermekte gecikmedi ve 73. dakikada Lucas Vazquez’in golüyle yeniden eşitliği yakaladı. 90+1. dakikada sahneye Jude Bellingham çıktı ve Real Madrid’i 3-2 öne geçirdi. Bu gol aynı zaman da maçın da skoru oldu.

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Jude Bellingham, 90+1'de maçın skorunu belirledi ve Real Madrid sahadan 3-2 galip ayrıldı.

PUAN FARKI 11'E ÇIKTI

İspanya Ligi'nde yenilmezlik serisi 26 maça çıkaran Real Madrid, puanını 81 yaparak Barcelona ile puan farkını 11'e çıkardı.





