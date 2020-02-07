İşte Emmanuel Adebayor'un yeni takımı!

Süper Lig'de Başakşehir ve Kayserispor forması giyen Adebayor yeni rotası Güney Amerika ülkelerinden Paraguay oldu.

Paraguay basınında yer alan haberlere göre; Togolu yıldız, Club Olimpia ile anlaşmaya vardı. 35 yaşındaki tecrübeli oyuncunun kısa süre içerisinde Paraguay'a gitmesi bekleniyor.

Adebayor'un Olimpia'ya transfer olması durumunda Manchester City'den eski takım arkadaşı Roque Santa Cruz ile yeniden bir araya gelmiş olacak.

