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İşte F.Bahçe - Kayserispor maçı muhtemel 11'leri

25.01.2021 09:24 | Son Güncelleme:
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İşte F.Bahçe - Kayserispor maçı muhtemel 11'leri

Süper Lig'de 21. hafta mücadelesinde Fenebrahçe sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Maç öncesi bilgiler ve kadrolar...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında pazartesi günü Kayserispor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Ligdeki 5 maçlık galibiyet serisinin ardından son karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, ilk devrenin son müsabakasını kayıpsız geçmek istiyor.

Teknik direktör Erol Bulut'un öğrencileri, haftaya lider Beşiktaş'ın 2 puan arkasında 39 puanla ikinci sırada girdi.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında 3 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Ferdi Kadıoğlu, Marcel Tisserand ve Sinan Gümüş, pazartesi günkü karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra hafif sakatlığı devam eden Gökhan Gönül'ün de oynaması beklenmiyor. Sarı-lacivertlilerde bu karşılaşma öncesi cezalı futbolcu bulunmuyor.

SZALAİ İLK KEZ SAHADA

Fenerbahçe'nin yeni transferi Attila Szalai, Hes Kablo Kayserispor maçının kadrosunda yer alacak. Takımla bir süredir idmanlara çıkan genç stoper, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi durumunda forma giyebilecek

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Lemos, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta

Kayserispor: Doğan, Ramazan, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz Behich, Attamah, Avramovski, Campanharo, Lennon, Henrique, Kanga

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