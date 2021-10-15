İşte Fatih Terim'in Konyaspor maçında kilidi açacak formülü

Süper Lig'de Trabzonspor ile birlikte namağlup unvanını koruyan Konyaspor'u konuk edecek Galatasaray'da ilk 11 şekilleniyor. Marsilya maçı sonrası formasyonda değişiklik yapacağını söyleyen teknik direktör Fatih Terim, özellikle iç saha maçlarına çift golcüyle çıkmayı planlıyor. Kapanan savunmaları açmakta yaşanan sıkıntıyı çözmek isteyen İmparator, yeşil-beyazlılara karşı maça Mbaye Diagne ve Halil Dervişoğlu ikilisiyle çıkacak. Milli arada Florya'da yapılan İstanbulspor ve Tuzlaspor hazırlık maçlarında 3 gol atan Senegalli yıldız formayı kaptı.

MOSTAFA DA ÇOK FORMDA

Takımın fizik olarak en güçlü ve hazır ismi olan Diagne'nin arkasında ise Fatih Terim'in sıklıkla görev verdiği Halil Dervişoğlu oynayacak. Genç golcü A Milli Takım'ın Norveç ve Letonya maçlarında kadrosuna alınsa da sadece 25 dakika forma giydi. Halil'i hazır gören Terim, Mostafa'yı ise kulübeye çekme kararı aldı. Rize deplasmanında 2 gol atan Mostafa Mohamed, milli takımının Libya ile yaptığı maçta 1 gol, 1 asistle oynayarak yükselişe geçtiğini gösterdi. Mısırlı yıldızın, Konya maçında oyuna sonradan girmesine kesin gözüyle bakılıyor.



