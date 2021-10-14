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İşte Fatih Terim'in son keşfi!

14.10.2021 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de şampiyonluk kupasına odaklanan Galatasaray'da flaş transfer gelişemeleri yaşanıyor...

İşte Fatih Terim'in son keşfi!

Takımın yaş ortalamasını geriye çeken sarı kırmızıılıların teknik direktörü Fatih Terim, bu kez gözünü Polonya’ya çevirdi.

Terim, yıldız ışığı gördüğü 17 yaşındaki Kozlowski’nin kaçırılmamasını istedi. İşte Terim'in son keşfine dair tüm detaylar...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sezon başında büyük takımların çok da cesaret edemediği bir operasyona imza attı ve takımını genç isimlerle donattı.

Morutan, Cicaldau, Assunçao, Halil Dervişoğlu ve Sacha Boey başta birçok genç yıldızı takımına kazandıran tecrübeli hoca devre arasında da operasyona devam edecek gibi duruyor.

Polonya pazarını yakından takip eden Terim önceki yıllarda Jozwiak ve Moder'i istemişti. Ancak ortaya çıkan rakamlar yüzünden iki Polonyalı oyuncu da Premier Lig'in yolunu tutmuştu.

9 MAÇTA 3 GOL 2 ASİST

Fatih Terim'in Polonya'dan son keşfi ise Kacper Kozlowski... 2003 doğumlu orta saha oyuncusu Pogon formasıyla 9 maçta 3 gol attı, 2 asist yaptı. Milli Takıma çağrıldı.

Bu durum Terim'in canını sıktı. 17 yaşındaki oyuncunun kısa zamanda büyük bir takıma transfer olacağını düşünen tecrübeli teknik adam, yönetimden harekete geçilmesini istedi.

Terim'e göre Kozlowski kısa süre içinde Haaland gibi bir yıldız olacak. Zamanında Norveçli oyuncuyu elinden kaçıran Terim, aynısının Kozlowski'de yaşanmamasını istiyor.

Orta sahada hücuma dönük forma giyen Kozlowski'nin piyasa değeri şimdiden 5 milyon euro ve Terim kısa süre içinde fiyatının daha artacağına inanıyor.

Bu nedenle 2023'e kadar sözleşmesi bulunan futbolcuyu bir an önce kadrosunda görmek istiyor.


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