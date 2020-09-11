İşte Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyonlar!

Süper Lig'in açılış maçında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oldu. Transfer döneminin iki hareketli takımı Çaykur Didi Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.
Karşılaşmanın 30. dakikasında Fenerbahçe penaltı kazandı. Ancak, sarı lacivertliler Caner Erkin'in kullandığı penaltıdan yararlanamadı ve Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan kurtardı.
Görüntü beINSports'tan alınmıştır...
Görüntü beINSports'tan alınmıştır...
Fenerbahçe, karşılaşmanın 87. dakikasında ikinci penaltısını kazandı ve Jose Sosa'nın golüyle durumu 2-1 e getirerek lige galibiyetle başladı.
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