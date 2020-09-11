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İşte Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyonlar!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 11.09.2020 22:07 | Son Güncelleme

Süper Lig'in açılış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Sarı lacivetliler, karşılaşmanın 30. dakikasında Caner Erkin'in kullandığı penaltıdan yararlanamadı. Dakikalar 87'yi gösterdiğinde ise Jose Sosa'nın penaltı vuruşu ağlarla buluştu. İşte o pozisyonlar...

İşte Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyonlar!

Süper Lig'in açılış maçında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oldu. Transfer döneminin iki hareketli takımı Çaykur Didi Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Karşılaşmanın 30. dakikasında Fenerbahçe penaltı kazandı. Ancak, sarı lacivertliler Caner Erkin'in kullandığı penaltıdan yararlanamadı ve Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan kurtardı.

İŞTE İLK PENALTI POZİSYONU

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Görüntü beINSports'tan alınmıştır...

İKİNCİ PENALTI POZİSYONU

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Görüntü beINSports'tan alınmıştır...

Fenerbahçe, karşılaşmanın 87. dakikasında ikinci penaltısını kazandı ve Jose Sosa'nın golüyle durumu 2-1 e getirerek lige galibiyetle başladı.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Tüm kararlar doğruydu
Şikeyle başladık sezona helal olsun size Türk Futbolu yöneticileri
1.penalti 2.si alakasi yok sikeye devam eden fener
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