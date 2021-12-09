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İşte Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri

09.12.2021 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndan 3. olarak çıkan Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gitti. İlk kez bu sezon düzenlenmeye başlayan UEFA’nın yeni turnuvası Konferans Ligi'nde sarı lacivertlilerin muhtemel rakiplerinin büyük bir çoğunluğu belli oldu.

İşte Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki son maçında Eintracht Frankfurt'u Kadıköy'de konuk etti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle ile sona ererken, puanını 6'ya yükselten Fenerbahçe yoluna UEFA Konferans Ligi'nden devam edecek.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Avrupa Ligi’nde son maçını oynayan Fenerbahçe, yoluna Konferans Ligi’nden devam edecek. İlk kez bu sezon düzenlenmeye başlayan UEFA’nın yeni turnuvasında muhtemel rakipler, bu akşamki 23.00 maçlarının ardından netlik kazandı. Sarı-Lacivertliler, Konferans Ligi’ndeki grup ikincilerinden biriyle eşleşecek.

Grubunda 2. sırada yer alan takımlara bakıldığında Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri şöyle:

Maccabi Tel-Aviv (İsrail)

Partizan (Sırbistan)

Bodo/Glimt (Norveç)

Randers (Danimarka)

Slavia Prag (Çekya)

Slovan Bratislava (Slovakya)

Tottenham (İngiltere) ya da Vitesse (Hollanda)

Karabağ (Azerbaycan) ya da Basel (İsviçre)

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off kuraları 13 Aralık’ta çekilecek ve Fenerbahçe’nin rakibi belli olacak. Play-Off maçları ise 17 ve 24 Şubat tarihlerinde eleme usulüne göre oynanacak. Kura çekiminin resmi yayıncı Exxen'den naklen yayınlanması bekleniyor. Kura çekiminin saati ise henüz belli değil.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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