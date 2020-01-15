İşte Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın son dakikalarında yaşanan pozisyona sarı-kırmızılı camia tepki gösterdi.

Karşılaşmanın 86. dakikasında Galatasaraylı Emre Akbaba, Çaykur Rizesporlu Burak Albayrak'ın müdahalesinin ardından yerde kaldı ve penaltı bekledi. Maçın hakemi Halis Özkahya pozisyonu devam ettirdi. Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet pozisyonun VAR'da incelenmesini bekledi ama Halis Özkahya oyunu devam ettirdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşmanın ardından sosyal medyada orta hakem Halis Özkahya ve VAR hakemi Sarper Barış Saka'ya ciddi şekilde tepki gösterdiler.

GÜNAY: "GALİBİYETİMİZ ÖNLENDİ!"

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, karşılaşma sonrası yaptığı paylaşımda "Lamı, cimi yok, bu akşam net bir penaltımız verilmeyerek galibiyetimiz önlenmiştir." ifadelerini kullandı.

TÜZEMEN: "POZİSYON PENALTIYDI"

Bu arada maçın yorumcusu Levent Tüzemen, "Galatasaray'ın iptal edilen golü doğru ama verilmeyen bir penaltı var. Temas var, ayağına basıyor. Bu temasla Bolu'da Sinan Gümüş'ün ayağına basılmıştı ve hakem penaltı vermişti." ifadelerini kullandı.

