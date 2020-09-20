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İşte Galatasaray'ın penaltı pozisyonu!

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.09.2020 19:58 | Son Güncelleme

Başakşehir-Galatasaray maçında VAR incelemesinin ardından penaltı kararı çıktı.

İşte Galatasaray'ın penaltı pozisyonu!

Galatasaray'ın Süper Lig'in 2. haftasında Başakşehir ile karşı karşıya geldiği mücadelede VAR incelemesinin ardından penaltı kararı çıktı.

  1. dakikada Galatasaray'ın kullandığı serbest vuruşun ardından Luyindama ceza alanı sağ çaprazında kafa vuruşunu yaptı ve Başakşehir'de Demba Ba topu uzaklaştırdı. Galatasaraylı oyuncular ise Demba Ba'nın topa eliyle dokunduğu yönünde itirazda bulundu.

Maçın hakemi Atilla Karaoğlan oyunun devam etmesi yönünde karar alırken, VAR hakemi Ali Palabıyık, inceleme için Karaoğlan'ı monitöre davet etti. Yapılan incelemenin ardından elle müdahale tespit edildi Galatasaray penaltı kazandı.Galatasaray'da topun başına gelen Radamel Falcao, ağları sarstı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

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