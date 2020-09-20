İşte Galatasaray'ın penaltı pozisyonu!

Galatasaray'ın Süper Lig'in 2. haftasında Başakşehir ile karşı karşıya geldiği mücadelede VAR incelemesinin ardından penaltı kararı çıktı.
Maçın hakemi Atilla Karaoğlan oyunun devam etmesi yönünde karar alırken, VAR hakemi Ali Palabıyık, inceleme için Karaoğlan'ı monitöre davet etti. Yapılan incelemenin ardından elle müdahale tespit edildi Galatasaray penaltı kazandı.Galatasaray'da topun başına gelen Radamel Falcao, ağları sarstı ve takımını 1-0 öne geçirdi.
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