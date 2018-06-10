Galatasaray Trezeguet için Tolga Ciğerci ve 3.5 milyon Euro önerdi

Sarı-kırmızılı ekip son olarak Kasımpaşa'ya Tolga Ciğerci ve 3.5 milyon Euro önerdi. Lacivert-beyazlı yönetim, bu teklife sıcak bakarken iki kulüp arasındaki tek sorunun Tolga Ciğerci'nin 2 milyon Euro'luk yıllık ücreti olduğu ifade edildi.
800 BİN EURO ÖDERİZ
İstanbul ekibi, Tolga'nın yılık ücretinin bir kısmını sarı-kırmızılıların karşılamasını bekliyor. Paşa, yıllık verebilecekleri maksimum rakamı 800 bin Euro olarak belirledi. Bunun üstüne çıkmayacaklarının bildirdi. İki kulüp arasındaki görüşmelerin kısa bir süre içinde tamamlanması ve Trezeguet'in Galatasaray'a imza atması bekleniyor.
ASLAN'I SEÇTİ
İngiltere'den Watford ve Almanya'dan Schalke'nin teklifine olumsuz cevap veren Trezeguet, sarı-kırmızılı takımda forma giymek istiyor.
(FOTOMAÇ)
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