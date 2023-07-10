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  4. İşte Gelin İşte Kaynana Jürisi Bülent Serttaş kimdir, nereli ve kaç yaşında? Bülent Serttaş evli mi? Şarkıları ve biyografisi!

İşte Gelin İşte Kaynana Jürisi Bülent Serttaş kimdir, nereli ve kaç yaşında? Bülent Serttaş evli mi? Şarkıları ve biyografisi!

10.07.2023 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşte Gelin İşte Kaynana yarışmasının jüri üyesi Bülent Serttaş vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ünlü şarkıcıya programda Lerzan Mutlu ve Gülşah Saraçoğlu eşlik edecek. İşte Gelin İşte Kaynana yarışması Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de bugün izleyicisiyle buluşacak. Bülent Serttaş; moda, rekabet ve eğlencenin bol olduğu yarışma öncesi internette araştırılıyor. Peki, Bülent Serttaş kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

Bülent Serttaş, İşte Gelin İşte Kaynana yarışmasının ilk bölümü öncesi arama motorlarında en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Gelinler ve kaynanalar arasındaki tarz yarışını konu alan İşte Gelin İşte Kaynana yarışması hafta içi her gün saat 16:00'da TV8'de yayınlanacak. Bülent Serttaş, Lerzan Mutlu ve Gülşah Saraçoğlu'nun yer aldığı moda programının izleyiciyi ekran başına kilitleyeceği düşünülüyor. İşte Gelin İşte Kaynana Jürisi Bülent Serttaş hakkında merak edilenler haberimizde...

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BÜLENT SERTTAŞ KİMDİR?

Bülent Serttaş, 18 Kasım 1965 Elazığ doğumludur. Türk halk müziği söyleyen Serttaş aynı zamanda söz yazarlığı ve oyunculuk da yapmaktadır.

1983 yılından itibaren çeşitli mekanlarda sahneye almaya başlayarak müzik yapmaya başladı. Adana'da bir gazino da şarkı söylerken Hilmi Topaloğlu tarafından keşfedildi. İlk albümü Delikanlı yayınlandı. 1997 yılında piyasaya çıkan Aşığım Yanmışım albümüyle popülerliliğini arttırmıştır.

Türkücülüğün yanı sıra; 2010 yılında Çakallarla Dans, 2012 yılında Patlak Sokaklar: Gerzomatve 2014 yılında ise Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı filmlerinde rol almıştır.

İŞTE GELİN İŞTE KAYNANA YARIŞMASININ JÜRİSİ BÜLENT SERTTAŞ'IN ALBÜMLERİ

Bülent Serttaş albümleri:

1991: Utanıyorum (Avare Çocuk)
1993: Delikanlı
1995: Sen Varya Sen
1997: Aşığım Yanmışım
1997: Anlayacaksın - Mektup
1998: Sana Yaşıyorum
2000: Alın Yazımsın
2001: Her Şeyine Hastayım
2002: Ağlama Meleğim
2005: Tükendi Dost Sohbetleri
2008: Emir
2011: Bitmez sana sevdalarim
2013: Sen Diye Diye
2017: Ablalar

Bülent Serttaş single'ları:

2007: Ne Mutlu Türküm Diyene
2013: La Bize Her Yer Ankara
2015: Adamın Dibi (Çeşme)
2016: Haber Gelmiyor Yardan (ft. Serdar Ortaç)
2018: Bodrum Akşamları (Akustik)
2019: Sevda İçerde
2019: Elini Kolunu Sallayacak
2020: Seyyah
2021: Yıllar utansın
2021: Akdeniz
2021: Sen Bensiz Nefes Alamazsın
2022: Aklıma Sen Gelince
2022: Filhakika
2022: Dili Ballım (duet İpek Demir ile)

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BÜLENT SERTTAŞ EVLİ Mİ?

Bülent Serttaş, Selvi Serttaş ile evli ve 3 çocuk babasıdır.

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Değişimi çok konuşulmuştu! Sırrını açıkladı, yorum yağdıDeğişimi çok konuşulmuştu! Sırrını açıkladı, yorum yağdı
Anahtar Kelimeler:
Bülent Serttaş Lerzan Mutlu yaşında

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