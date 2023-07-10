İşte Gelin İşte Kaynana Jürisi Bülent Serttaş kimdir, nereli ve kaç yaşında? Bülent Serttaş evli mi? Şarkıları ve biyografisi!

Bülent Serttaş, İşte Gelin İşte Kaynana yarışmasının ilk bölümü öncesi arama motorlarında en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Gelinler ve kaynanalar arasındaki tarz yarışını konu alan İşte Gelin İşte Kaynana yarışması hafta içi her gün saat 16:00'da TV8'de yayınlanacak. Bülent Serttaş, Lerzan Mutlu ve Gülşah Saraçoğlu'nun yer aldığı moda programının izleyiciyi ekran başına kilitleyeceği düşünülüyor. İşte Gelin İşte Kaynana Jürisi Bülent Serttaş hakkında merak edilenler haberimizde...

BÜLENT SERTTAŞ KİMDİR?

Bülent Serttaş, 18 Kasım 1965 Elazığ doğumludur. Türk halk müziği söyleyen Serttaş aynı zamanda söz yazarlığı ve oyunculuk da yapmaktadır.

1983 yılından itibaren çeşitli mekanlarda sahneye almaya başlayarak müzik yapmaya başladı. Adana'da bir gazino da şarkı söylerken Hilmi Topaloğlu tarafından keşfedildi. İlk albümü Delikanlı yayınlandı. 1997 yılında piyasaya çıkan Aşığım Yanmışım albümüyle popülerliliğini arttırmıştır.

Türkücülüğün yanı sıra; 2010 yılında Çakallarla Dans, 2012 yılında Patlak Sokaklar: Gerzomatve 2014 yılında ise Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı filmlerinde rol almıştır.

İŞTE GELİN İŞTE KAYNANA YARIŞMASININ JÜRİSİ BÜLENT SERTTAŞ'IN ALBÜMLERİ

Bülent Serttaş albümleri:

1991: Utanıyorum (Avare Çocuk)

1993: Delikanlı

1995: Sen Varya Sen

1997: Aşığım Yanmışım

1997: Anlayacaksın - Mektup

1998: Sana Yaşıyorum

2000: Alın Yazımsın

2001: Her Şeyine Hastayım

2002: Ağlama Meleğim

2005: Tükendi Dost Sohbetleri

2008: Emir

2011: Bitmez sana sevdalarim

2013: Sen Diye Diye

2017: Ablalar

Bülent Serttaş single'ları:

2007: Ne Mutlu Türküm Diyene

2013: La Bize Her Yer Ankara

2015: Adamın Dibi (Çeşme)

2016: Haber Gelmiyor Yardan (ft. Serdar Ortaç)

2018: Bodrum Akşamları (Akustik)

2019: Sevda İçerde

2019: Elini Kolunu Sallayacak

2020: Seyyah

2021: Yıllar utansın

2021: Akdeniz

2021: Sen Bensiz Nefes Alamazsın

2022: Aklıma Sen Gelince

2022: Filhakika

2022: Dili Ballım (duet İpek Demir ile)

BÜLENT SERTTAŞ EVLİ Mİ?

Bülent Serttaş, Selvi Serttaş ile evli ve 3 çocuk babasıdır.



