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İşte Gelin İşte Kaynana Jürisi Gülşah Saraçoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun eski eşi kim?

10.07.2023 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşte Gelin İşte Kaynana yarışmasının jüri üyesi Gülşah Saraçoğlu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ünlü modacıya programda Lerzan Mutlu ve Bülent Serttaş eşlik edecek. İşte Gelin İşte Kaynana yarışması Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de bugün izleyicisiyle buluşacak. Gülşah Saraçoğlu; moda, rekabet ve eğlencenin bol olduğu yarışma öncesi internette araştırılıyor. Peki, Gülşah Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında, eski eşi kim?

Gülşah Saraçoğlu, İşte Gelin İşte Kaynana yarışmasının ilk bölümü öncesi arama motorlarında en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Gelinler ve kaynanalar arasındaki tarz yarışını konu alan İşte Gelin İşte Kaynana yarışması hafta içi her gün saat 16:00'da TV8'de yayınlanacak. Gülşah Saraçoğlu, Lerzan Mutlu ve Bülent Serttaş'ın yer aldığı moda programının izleyiciyi ekran başına kilitleyeceği düşünülüyor. İşte Gelin İşte Kaynana Jürisi Gülşah Saraçoğlu hakkında merak edilenler haberimizde...

GÜLŞAH SARAÇOĞLU KİMDİR?

Gülşah Saraçoğlu, 1982 yılında dünyaya geldi. Güşah Saraçoğlu 40 yaşındadır. Lise eğitimine devam ederken moda dersleri almaya başladı. Moda duayeni Dilek Hanif'in asistanı olarak atıldığı moda sektöründe kısa sürede tanındı.

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İlk çalışmalarını Hande Yener için yaptı. Ardından Nükhet Duru için kostümler hazırladı. Heute Couture atölyesinde Nicole Kidman, Bülent Ersoy, Ajda Pekkan, Seda Sayan, Demet Akalın, Nükhet Duru, Sibel Can, nazan Öncel gibi isimler için çalışmıştır.

Dubai'de mağazası bulunan Saraçoğu, 2011 yılında Eda Taşpınar ve Deniz Berdan ile birlikte Sen Yeter Ki İste adlı program yapmıştır.

Gülşah Saraçoğlu, en son hafta içi günlük olarak TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda adlı programda jüri üyeliği yapmıştır.

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İŞTE GELİN İŞTE KAYNANA JÜRİSİ GÜLŞAH SARAÇOĞLU EVLİ Mİ?

Gülşah Saraçoğlu, 2010 yılında evlenip 2012'de boşandığı eşi Selçuk Yentur ile 2014 yılında tekrar evlendi. Daha sonra yine 2015 yılında boşandı.

Gülşah Saraçoğlu'nun 2011 doğumlu Aslan Yentur adında bir oğlu var.

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GÜLŞAH SARAÇOĞLU'NUN ESKİ EŞİ SELÇUK YENTUR KİMDİR?

Selçuk Yentur, 1 Ocak 1982 yılında İstanbul’da dünyaya geldi.Bir tekstil firmasının Yönetim Kurulu Başkanıdır

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