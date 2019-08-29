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İşte Gönül Yazar'ın kendisinden 32 yaş küçük sevgilisi Rüzgar Mağden

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 11:52 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde yıllar sonra yeni bir ilişkiye başladığını açıklayan Taş Bebek lakaplı Gönül Yazar'ın aşk yaşadığı kişinin kendisinden 32 yaş küçük yönetmen Rüzgar Mağden olduğu ortaya çıktı.

İşte Gönül Yazar'ın kendisinden 32 yaş küçük sevgilisi Rüzgar Mağden

83 yaşındaki usta sanatçı Gönül Yazar, geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında hayatında biri olduğunu açıklamıştı. Yazar'ın hayatındaki kişinin Beyaz Show'un yönetmenliğini yapan Rüzgar Mağden olduğu ortaya çıktı.

Rüzgar Mağden sevgilisi Gönül Yazar’a doğum günü sürprizi yaptı. Mağden, sevgilisine olan aşkını şu sözlerle dile getirdi: Sen aşk ile kutsanan güzel kadın, ne güzel şey varlığın, dilime duadır adın. Gönül Yazar
Nice yıllara."

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"BANA 10 YAŞINDA AŞIK OLMUŞ"

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Gönül Yazar, yeni ilişkisi hakkında şöyle konuştu: "Biz Number One'ın 10'uncu yıl gecesinde tanışmıştık. Ama ben onun bana vurgun olduğunu benim de ona vurulacağımı bilemezdim ki. Oradan rastlaştık konuştuk da ama birbirimizi kaybettik. 10 yaşında Metin Oktay'la benim filmimi seyretmiş ve bana aşık olmuş. Büyürsem ben bu kadınla evleneceğim demiş. İkimizde evlenmeyi düşünmüyoruz. Biz ikimiz birbirimizi çok seviyoruz ne ben ondan başkasına bakmam ne de o bakmaz. Biz bu yolda yürümeye karar verdik. Bana inanın.

"RÜZGAR'A GÜVENDİĞİM KADAR KİMSEYE GÜVENMEDİM"

Erkek tabii ki de benden genç ben 83 yaşında değilim. Hayatta hiç kimseye Rüzgar'a güvendiğim kadar güvenmedim. O 51 yaşında yarım asrı devirmiş. Benim bir kabahatim var o da ondan daha büyük olmak.

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Ben Zerrin Özer için 'Allah'ım bu kadını bu adamdan kurtar' diye ağlamıştım. İlk günler 'siz' diye konuşabildik. Sonrasında da 'sen' diye konuştuk. Şimdi de birbirimize 'Sevgilim' diyoruz, o bana 'Gönülüm' diyor. Ben ona 'Sen erkeksin olan bana olacak' dedim o da 'Ben sana gelecek her lafı sırtlanırım' dedi. Rüzgar bir evlilik yapmış boşanmış o kadın şu an evli çok da iyi biri hatta beni evine çaya çağırdı."


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Ver mehteri rüzgar gibi essin!
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