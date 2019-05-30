İşte gözden kaçırmış olabileceğiniz bilim kurgu filmleri

Bilim kurgu türünün gücü ve olasılıkları o kadar fazla ki, her geçen sene yeni filmler türü daha da ileriye götürüyor. Biz de türün sevenleri için bir liste hazırlamaya karar verdik. İşte karşınızda son yıllarda vizyona girmiş ve gözden kaçırmış olabileceğiniz harika bilim kurgu filmleri!
One Point O (2004)
Sleep Dealer (2008)
Dharma Guns (2010)
Generation P (2011)
Sevgi (2011)
+1 (2013)
Under Electric Clouds (2015)
QEDA (2017)
Sequence Break (2017)
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