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İşte gözden kaçırmış olabileceğiniz bilim kurgu filmleri

Betül Kurucu Betül Kurucu
SİNEMA TV  | 30.05.2019 14:52 | Son Güncelleme

Bilim kurgu filmleri beyaz perde meraklılarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Bilim kurgu filmlerinde izleyiciler bazen insanlığın hiçbir zaman göremeyeceği dünyalarda zaman geçirme fırsatı bulurken bazen de toplumun siyası analizinin yapıldığını görebiliyor.

İşte gözden kaçırmış olabileceğiniz bilim kurgu filmleri

Bilim kurgu türünün gücü ve olasılıkları o kadar fazla ki, her geçen sene yeni filmler türü daha da ileriye götürüyor. Biz de türün sevenleri için bir liste hazırlamaya karar verdik. İşte karşınızda son yıllarda vizyona girmiş ve gözden kaçırmış olabileceğiniz harika bilim kurgu filmleri!

  1. One Point O (2004)

  2. Sleep Dealer (2008)

  3. Dharma Guns (2010)

  4. Generation P (2011)

  5. Sevgi (2011)

  6. +1 (2013)

  7. Under Electric Clouds (2015)

  8. QEDA (2017)

  9. Sequence Break (2017)

  10. High Life (2018)

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Anahtar Kelimeler:
bilim kurgu film sinema

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