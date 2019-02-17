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İşte haftanın en komik tweetleri

zeynep.ok zeynep.ok
MİZAH  | 17.02.2019 09:33 | Son Güncelleme

Twitter'da herhangi bir konuda mizah yapmamak malum mümkün değil... Herkesi haftanın stresinden kurtulmaya yardımcı olacak bu komik tweetleri okumaya davet ediyoruz...

İşte haftanın en komik tweetleri

Haftanın yorucu gündemleri bazı sosyal medya kullanıcılarını pes ettirmiyor. Twitter kullanıcılarının bazı konularda yaptıkları mizah herkesi kırıp geçiriyor...

İşte bu hafta çok yayılan ve herkesi güldüren o komik tweetler:

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PARTNERO dünyanın en çekici pilotuO dünyanın en çekici pilotu
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