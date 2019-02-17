İşte haftanın en komik tweetleri

Haftanın yorucu gündemleri bazı sosyal medya kullanıcılarını pes ettirmiyor. Twitter kullanıcılarının bazı konularda yaptıkları mizah herkesi kırıp geçiriyor...
İşte bu hafta çok yayılan ve herkesi güldüren o komik tweetler:
AVM savaş alanına döndü: Yaralılar var
İYİ Parti'li Başkan adayı otelinin yıkılmaması için yolu kapattı
Fuhuştan gözaltına alınan 2 kişide HIV virüsü tespit edildi
Bakanlık yasaklamıştı! Tanesi bin liradan satıldığı ortaya çıktı
'Benim nasıl aklıma gelmedi' dedirtecek inanılmaz fikirler
Çok nadir görülüyor! Bebeğin göbeğinden dışkı geldi
Kadıköy'de dehşete düşüren görüntü!
Gözlerinizin sizi yanılttığı hissine kapıldınız mı? Bakın bakalım bu fotoğraflarda gözleriniz sizi yanıltacak mı?
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