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İşte Hikmet Karaman’ın Kayserispor karnesi

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 01.10.2019 10:40 | Son Güncelleme

Teknik Direktör Hikmet Karaman, İstikbal Mobilya Kayserispor’un başında iken 29 müsabakaya çıktı.

İşte Hikmet Karaman’ın Kayserispor karnesi

Teknik Direktör Hikmet Karaman, İstikbal Mobilya Kayserispor ile 29 resmi müsabakayı geride bıraktı. Geçen sezonun 15. haftasında sarı kırmızılı takımda göreve başlayan Hikmet Karaman, geçen yıl elde ettiği başarıyı bu sezon yakalayamadı.

İstikbal Mobilya Kayserispor ile 26 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası maçına çıkan Hikmet Karaman, 8 galibiyet, 12 beraberlik elde ederken 9 kez de mağlubiyet aldı. Hikmet Karaman yönetimindeki Kayserispor, Süper Lig maçlarında 7 galibiyet, 11 beraberlik, 8 yenilgi aldı.

Sarı Kırmızılı takım, bu maçlarda 32 gol atarken kalesinde ise 36 gol gördü. Hikmet Karaman yönetimindeki Kayserispor, bu sezon çıktığı 6 müsabakada 3 beraberlik 3 yenilgi aldı. İstikbal Mobilya Kayserispor’un

Hikmet Karaman yönetiminde son 29 resmi maçı ve sonuçları şöyle:

SÜPER LİG

Kasımpaşa-Kayserispor 0-3
Kayserispor-Akhisarspor 1-0
BB Erzurum-Kayserispor 1-1
Antalyaspor-Kayserispor 0-0
Kayserispor-Bursaspor 1-1
Yeni Malatya-Kayserispor 1-1
Kayserispor-Fenerbahçe 1-0
Kayserispor-Göztepe 2-1
Konyaspor-Kayserispor 0-1
Kayserispor-Beşiktaş 2-2
Ç.Rizespor-Kayserispor 3-0
Kayserispor-Başakşehir 1-1
Sivasspor-Kayserispor 1-3
Kayserispor-Ankaragücü 0-2
Galatasaray-Kayserispor 3-1
Kayserispor-Alanyaspor 1-1
Trabzonspor-Kayserispor 4-2
Kayserispor-Kasımpaşa 2-1
Akhisarspor-Kayserispor 2-2
Kayserispor-B.B.Erzurum 0-2
Kayserispor-Alanyaspor 0-1
Ankaragücü-Kayserispor 1-1
Kayserispor-Galatasaray 2-3
Antalyaspor-Kayserispor 2-2
Kayserispor-Denizlispor 1-1
Konyaspor-Kayserispor 2-1
Türkiye Kupası
Kayserispor-Akhisarspor 1-2
Akhisarspor-Kayserispor 0-0
Kayserispor-Altay 4-1

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