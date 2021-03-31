İşte, 'Kırmızı Kamyon hangi kitaptan ya da diziden uyarlama?' sorusunun cevabı...

Kırmızı Kamyon’un merakla beklenen ilk bölümü bu akşam ekranlara gelecek. Kahraman itfaiyecilerin hayatlarını ele alacak Kırmızı Kamyon’da Görkem Sevindik, Ushan Çakır, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Burak Berkay Akgül gibi isimler rol alıyor. 10. Ev’in yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Osman Kaya oturuyor.

KIRMIZI KAMYON DİZİSİ HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

Netflix platformunda Fransız Le Bazaar De La Charite dizisi uyarlaması olarak yayınlanacak olan Kırmızı kamyon dizisinde İstanbul’un en ünlü kadınlarının katılmış olduğu yardım kermesi esnasında yaşanan otel yangını anlatılacak.

KIRMIZI KAMYON DİZİSİNİN KONUSU

Kahraman itfaiyecilerin hayatlarında yaşadıkları sevinçlerini, üzüntülerini, başarıları ve hayal kırıklıklarını birçok farklı duyguyla iç içe anlatacak… Hayat kurtaran itfaiyecilerin; mücadelelerini, birbirlerine ve mesleklerine olan bağlarını farklı özelliklere sahip itfaiyeciler üzerinden anlatan ‘Kırmızı Kamyon’, izleyicilere yoğun duygular yaşatacak dramatik yapısı ve heyecan yaratacak aksiyon dolu sahneleriyle adından söz ettirecek.