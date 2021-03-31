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İşte, 'Kırmızı Kamyon hangi kitaptan ya da diziden uyarlama?' sorusunun cevabı...

31.03.2021 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV ekranlarında bu akşam yayın hayatına başlayacak olan Kırmızı Kamyon ilk tanıtımı ile merakları üzerine toplamayı başardı. Kırmızı Kamyon aksiyon dolu sahneleriyle adından söz ettirmeyi vaad ediyor. Kahraman itfaiyecilerin hayatlarını ele alacak olan dizi, oyuncu kadrosu ile de göz dolduruyor. Kırmızı Kamyon hangi diziden uyarlama, gerçek mi? Kırmızı Kamyon dizisi hakkında merak edilenler haberimizde.

İşte, 'Kırmızı Kamyon hangi kitaptan ya da diziden uyarlama?' sorusunun cevabı...

Kırmızı Kamyon’un merakla beklenen ilk bölümü bu akşam ekranlara gelecek. Kahraman itfaiyecilerin hayatlarını ele alacak Kırmızı Kamyon’da Görkem Sevindik, Ushan Çakır, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Burak Berkay Akgül gibi isimler rol alıyor. 10. Ev’in yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Osman Kaya oturuyor.

KIRMIZI KAMYON DİZİSİ HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

Netflix platformunda Fransız Le Bazaar De La Charite dizisi uyarlaması olarak yayınlanacak olan Kırmızı kamyon dizisinde İstanbul’un en ünlü kadınlarının katılmış olduğu yardım kermesi esnasında yaşanan otel yangını anlatılacak.

KIRMIZI KAMYON DİZİSİNİN KONUSU

Kahraman itfaiyecilerin hayatlarında yaşadıkları sevinçlerini, üzüntülerini, başarıları ve hayal kırıklıklarını birçok farklı duyguyla iç içe anlatacak… Hayat kurtaran itfaiyecilerin; mücadelelerini, birbirlerine ve mesleklerine olan bağlarını farklı özelliklere sahip itfaiyeciler üzerinden anlatan ‘Kırmızı Kamyon’, izleyicilere yoğun duygular yaşatacak dramatik yapısı ve heyecan yaratacak aksiyon dolu sahneleriyle adından söz ettirecek.

KIRMIZI KAMYON OYUNCULARI KİMLER?

Sema Ergenekon'un senaryo süpervizörlüğünü üstlendiği; Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya'nın kaleminin Osman Kaya'nın rejisiyle buluştuğu 'Kırmızı Kamyon'un oyuncu kadrosunda; Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Sümeyye Aydoğan, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Efekan Can, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Hakan Altıner, Gamze Demirbilek, Yaşar Aydınoğlu, Mehmet Mehmetof, Kağan Uluca ve Tuğçe Karabayır buluşuyor.

KIRMIZI KAMYON NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kırmızı kamyon dizisinin çekimlerinin başlamış olduğu Kundura fabrikası, Yalıköy Mahallesi Çayır Caddesi üzerinde bulunmaktadır.

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Show TV
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