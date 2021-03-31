İşte, 'Kırmızı Kamyon hangi kitaptan ya da diziden uyarlama?' sorusunun cevabı...

Kırmızı Kamyon’un merakla beklenen ilk bölümü bu akşam ekranlara gelecek. Kahraman itfaiyecilerin hayatlarını ele alacak Kırmızı Kamyon’da Görkem Sevindik, Ushan Çakır, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Burak Berkay Akgül gibi isimler rol alıyor. 10. Ev’in yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Osman Kaya oturuyor.
Netflix platformunda Fransız Le Bazaar De La Charite dizisi uyarlaması olarak yayınlanacak olan Kırmızı kamyon dizisinde İstanbul’un en ünlü kadınlarının katılmış olduğu yardım kermesi esnasında yaşanan otel yangını anlatılacak.
Kahraman itfaiyecilerin hayatlarında yaşadıkları sevinçlerini, üzüntülerini, başarıları ve hayal kırıklıklarını birçok farklı duyguyla iç içe anlatacak… Hayat kurtaran itfaiyecilerin; mücadelelerini, birbirlerine ve mesleklerine olan bağlarını farklı özelliklere sahip itfaiyeciler üzerinden anlatan ‘Kırmızı Kamyon’, izleyicilere yoğun duygular yaşatacak dramatik yapısı ve heyecan yaratacak aksiyon dolu sahneleriyle adından söz ettirecek.
Sema Ergenekon'un senaryo süpervizörlüğünü üstlendiği; Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya'nın kaleminin Osman Kaya'nın rejisiyle buluştuğu 'Kırmızı Kamyon'un oyuncu kadrosunda; Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Sümeyye Aydoğan, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Efekan Can, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Hakan Altıner, Gamze Demirbilek, Yaşar Aydınoğlu, Mehmet Mehmetof, Kağan Uluca ve Tuğçe Karabayır buluşuyor.
Kırmızı kamyon dizisinin çekimlerinin başlamış olduğu Kundura fabrikası, Yalıköy Mahallesi Çayır Caddesi üzerinde bulunmaktadır.
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