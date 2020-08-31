SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. İşte Lazio'nun Vedat Muriqi için Fenerbahçe'ye önerdiği teklif

İşte Lazio'nun Vedat Muriqi için Fenerbahçe'ye önerdiği teklif

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 31.08.2020 16:30 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ile Lazio arasında 40 günü aşkın süredir devam eden Vedat Muriqi görüşmeleri, Fiorentina'nın araya girmesiyle yeniden hız kazandı. Fenerbahçe, isteğini 22 milyon euro olarak güncelledi. Lazio ise 19 milyon euro'ya kadar çıktı.

İşte Lazio'nun Vedat Muriqi için Fenerbahçe'ye önerdiği teklif

Lazio ile Fenerbahçe arasında uzun süredir devam eden Vedat Muriqi görüşmeleriyle ilgili son iddialar geldi.

Sky Sport Italia'dan Manuele Baiocchini'nin iddiasına göre; Fiorentina'nın da devreye girmesiyle birlikte Lazio, bu transfere son noktayı koymak için daha fazla acele etmeye başladı. Lazio cephesi, Muriqi için Fenerbahçe'ye peşin 19 milyon euro önerdi. Fenerbahçe cephesi ise Lazio'dan 22 milyon euro istedi.

Vedat Muriqi'nin ise Lazio ile anlaştığı ve Fenerbahçe'nin de anlaşması sonrası Roma'ya gideceği ve Lazio'ya 5 yıllık imza atacağı belirtildi.

Öte yandan, Rizespor'dan 3.5 milyon euro'ya Fenerbahçe'ye transfer olan Muriqi'nin transfer karının yüzde 15'i Karadeniz ekibine transfer olacak.

SÜPER LİG'DE 112 MAÇ 37 GOL - 14 ASİST

Süper Lig kariyerinde 112 maça çıkan 26 yaşındaki Kosovalı forvet, 37 gol-14 asistlik performans sergiledi.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin en önemli hücum gücü olan Muriqi, Süper Lig'de oynadığı 32 maçta 15 gol atıp 6 asist yaptı.

Muriqi ayrıca Kosova Milli Takımı ile EURO 2020 Elemeleri'nde oynadığı maçlarla Avrupa takımlarının radarına girmeyi başardı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Esenyurt'ta yanlış anlaşılmaya esnaftan tekme tokat dayakEsenyurt'ta yanlış anlaşılmaya esnaftan tekme tokat dayak
Vedat Muriqi Lazio yolcusuVedat Muriqi Lazio yolcusu
Formula 1 İstanbul pisti nerede? Formula 1 ne zaman? İstanbul Park Formula 1 bilet fiyatları ne kadar?Formula 1 İstanbul pisti nerede? Formula 1 ne zaman? İstanbul Park Formula 1 bilet fiyatları ne kadar?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ankara Valiliğinden yeni koronavirüs kararları!
Ankara Valiliğinden yeni koronavirüs kararları!
Antalya'da otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti
Antalya'da otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti
F.Bahçe'de ayrılık! İşte yeni takımı
F.Bahçe'de ayrılık! İşte yeni takımı
Beşiktaş transferde bombayı patlattı
Beşiktaş transferde bombayı patlattı
Kasıklarına dövme yaptırdı... Sonrasında isyan etti!
Kasıklarına dövme yaptırdı... Sonrasında isyan etti!
Galatasaray'da flaş ayrılık! Fatih Terim şaşkın...
Galatasaray'da flaş ayrılık! Fatih Terim şaşkın...
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Onyekuru'dan transfer açıklaması!
Onyekuru'dan transfer açıklaması!
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Onyekuru, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti!
Onyekuru, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti!
Josa Sosa, Fenerbahçe'de! İşte detaylar...
Josa Sosa, Fenerbahçe'de! İşte detaylar...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşte Lazio'nun Vedat Muriqi için Fenerbahçe'ye önerdiği teklif
Lazio'nun Vedat Muriqi'ye teklifi belli oldu!
Adanaspor, Fenerbahçe'den Cenk Alptekin'i alıyor
F.Bahçe'de ayrılık! İşte yeni takımı
Enner Valencia, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı
Enner Valencia ilk antrenmana çıktı
Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriqi Lazio yolcusu
Vedat Muriqi Lazio yolcusu
Fenerbahçe'de o isimler ile yollar ayrılacak
Fenerbahçe'de flaş ayrılık! O isimler resmen ayrılıyor...
Giuliano Fenerbahçe ile yeniden anlaştı
Fenerbahçe ile yeniden anlaştı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.