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İşte Miss Turkey 2019 güzellik yarışmasının birincisi Simay Rasimoğlu'nun doğal halleri

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 03.10.2019 10:27 | Son Güncelleme

Miss Turkey 2019 güzellik yarışmasının birincisi belli oldu. Miss Turkey güzellik yarışmasını Simay Rasimoğlu kazandı. İşte Simay Rasimoğlu hakkında bilmeniz gerekenler ve 22 yaşındaki Türkiye güzelinin Instagram'da paylaştığı doğal fotoğrafları...

Miss Turkey 2019 güzellik yarışmasının birincisi belli oldu. Yarışmayı Simay Rasimoğlu kazandı. Simanur Rasimoğlu, Türkiye'yi İngiltere'de düzenlenecek olan Miss World 2019 yarışmasında temsil edecek.

İkinciliği Bilgi Nur Aydoğmuş kazanırken, üçüncülüğü Büşra Turan kazandı.

Bilgi Nur Aydoğmuş, Türkiye'yi Miss Universe 2019 yarışmasında temsil etmeye hak kazandı.

Büşra Turan, Türkiye'yi Polonya'daki Miss Supranational 2019 yarışmasında temsil etmeye hak kazandı.

Miss Turkey 2019'u Simay Rasimoğlu kazandı (Simay Rasimoğlu kimdir?)Miss Turkey 2019'u Simay Rasimoğlu kazandı (Simay Rasimoğlu kimdir?)

Simay Rasimoğlu'nun Instagram'da paylaştığı doğal halleri ise sosyal medyada gündem oldu. Güzelliğiyle herkesten tam puan alan modele yorum ve beğeni yağdı.

PEKİ SİMAY RASİMOĞLU KİMDİR?

Miss Turkey 2019 yarışmasını birinci olarak tamamlayan Simay Rasimoğlu, "Çok mutluyum. Çok gururluyum. Ülkemi dünyada temsil edeceğim için onurluyum" dedi.

22 yaşındaki Simay Rasimoğlu 1.88 boyunda. Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Mimari Restorasyon Bölümü mezunu.

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