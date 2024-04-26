Ne Erdoğan'a ne AK Parti'ye! Bahçeli'den ters köşe geldi: Şarkılı göndermenin kime yapıldığı belli oldu

Geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan konusu tek başına yürüyüş yaparken görüntüleri paylaşılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. Arkada çalan Ferdi Tayfur şarkısı 'Sensin' ise akıllarda soru işareti bıraktı. Sitem dolu sözlere sahip olan şarkının kime gönderme olduğu hem köşe yazılarına hem televizyon programlarına taşındı.

SAYMAZ, YALÇIN'LA KONUŞTU

Sözcü TV'de katıldığı programda MHP Genel Başkan Yardımcı Semih Yalçın'a bu soruyu yönelttiğini belirten gazeteci İsmail Saymaz 'şarkılı göndermenin' ne için yapıldığını duyurdu. Saymaz, Yalçın'ın bu göndermenin direkt olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İYİ Partililere yapıldığını belirtti. Kurultaya gidecek olan partinin zor günlerde geçtiği belirtilirken Yalçın, "Bahçeli, siyaset kurumunun sürekliliği için bu partinin dağılmasını istemiyor." ifadelerine yer verdi.

İşte İsmail Saymaz'ın konuyla ilgili canlı yayında anlattıkları;

Bugün Semih Yalçın'ı aradım bu hadise ile ilgili. Sadece Semih Yalçın'la konuştum bir de başka bir MHP'li yetkiliyle. Semih hocaya sordum 'Burada kastedilen kimdir?' dedim. Önce ben Numan Kurtulmuş kastediliyor diye duymuştum bir başka MHP'liden. Numan Kurtulmuş'a mesaj diye bana aktarmışlardı. Sonra Semih Yalçın böyle olmadığını söyledi. Dedi ki 'Bu doğrudan Meral akşener'e ve bizden giden İYİ partililere mesaj niteliğinde' dedi. Niçin dedim, 'Kurultay süreçleri var iki gün sonra, dolayısıyla onlara seslenen bir paylaşım' dedi.

"BAHÇELİ, İYİ PARTİ'YLE NEDEN BU KADAR ALAKADAR?"

Bu yani hani şu manada 'E bizden gittiniz başınıza geleni gördünüz mü?' anlamında onlara bir gönderme olduğunu söyledi. Ben de dedim ki yani 'Devlet Bahçeli neden bu kadar alakadar bu işle?' Yanıt olarak, 'Türk demokrasisinin gelişmesi için siyaset kurumunun sürekliliği için bu partinin dağılmasını istemiyor. Bunlar dağılırsa dağılmaya doğru gidiyorlar dağılırlarsa biri AK Parti'ye geçecek zaten. CHP'ye geçişler başladı, bir kısmı bize gelecek, bunun siyasete bir faydasının olmadığına inanıyor' dedi. 'Ama bu iç işlerine müdahale değildir kanaatini paylaşmaktır' diye ekledi.

"BİZİM KAPILARIMIZ KAPALI"

Ve ayrıca şu vurguyu da yaptı. Üç adaydan biri kazanacak. Diğerleri olur da küsüp 'Ben MHP'ye giderim MHP'de bana kapılar açık' diye düşünmesin. Bizim kapılarımız kapalı diyor. Ama diğer taraftan bu klip iyi hazırlanmış bir klip. Bir de unutulmuş bir Ferdi şarkısını popülerleşti güzel de bir şarkı bence. İyi bir tercih fakat dün niye gelmedi mesela.

"BAHÇELİ ZIMBA GİBİ"

Dün hep denildi ki sağlık nedenleriyle gelmedi. Devlet Bahçeli zımba gibi. Hiç öyle sağlık nedeniyle gelmemiş gibi görünmüyor. Benim duyduğum kadarıyla Numan Kurtulmuş'a da kızgın. Numan Kurtulmuş'un ve Kurtulmuş'un da içinde bulunduğu bir ekibin AK Parti'deki bir ekibin MHP ile işbirliğine mesafeli DEM'le görüşme ve temasa daha yakın olduğunu düşünüyorlar. Özellikle şu anayasa yapım sürecinde Dem'in de bu kapsama alınmasından rahatsızlar ve bu nedenle aslında Numan Kurtulmuş'a da bir mesaj verdi 23 Nisan resepsiyonuna gitmeyerek dediler.







