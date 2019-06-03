İşte Mourinho'nın hayal ettiği kulüp

Manchester United'dan ayrıldığından bu yana herhangi bir takımı çalıştırmayan ancak yeni sezonda yeşil sahalara tekrar geri dönmesi beklenen Jose Mourinho, görev yapmak istediği ideal kulübü tanımladı.

Eleven Sports'a röportaj veren Mourinho, büyük bir kulüpte çalışmaya sıcak bakmadığını belirterek, ''İstediğim şeyler arasında beşinci farklı ülkede lig şampiyonu olmak ve üçüncü farklı takımla Şampiyonlar Ligi kazanmak var. Ancak sırf bunları yapmak için gitmek istemiyorum. İnandığım bir projeye gitmek istiyorum'' dedi.

Gideceği kulüpte mutlu ve huzurlu olmak istediğini vurgulayan Mourinho, ''Mutlaka kazanmak değil, mutlak mutluluk istiyorum. İkna edilmeden herhangi bir teklifi kabul etmek istemiyorum. Kazanma kimliğine sahip büyük bir kulüp değil, kazanan takımı yaratmak isteyen bir kulüp teklif yaparsa bunu değerlendireceğim'' dedi.

Jose Mourinho daha önce Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid ve Manchester United'ı çalıştırdı. Porto ve Inter ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Mourinho, dört farklı ülkede de lig şampiyonluğu tattı.

