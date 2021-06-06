İşte Onyekuru'nun yeni adresi!

Galatasaray'ın 4,3 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldığı Henry Onyekuru için Yunan ekibi Olympiakos resmi temaslara başladı.

Kanat oyuncusu transferi için çalışmalar yapan Yunan ekibinin, Nijeryalı oyuncunun bonservisini elinde tutan Monaco ile ilk görüşmeleri yaptığı belirtildi. Görüşmelerden olumlu olarak ayrılan Yunan devi Onyekuru ile el sıkıştı. Çok büyük bir aksilik olmazsa yıldız oyuncu önümüzdeki sezon Olympiakos forması giyecek.

Yunanistan'da "Onyekuru bombası" şeklinde duyurulan haberde geçtiğimiz sezon da Olympiakos'un Onyekuru'yu istediği ancak transferin son anda gerçekleşmediği de kaydedildi.

TÜRKİYE'DEN TANIDIK İSİMLER VAR

Olympiakos'un kanat oyuncusu adayları arasında daha önce Karagümrük'ten Ndao, Beşiktaş'tan N'Koudou ile Ghezzal ve Rennes'ten Del Castillo'nun da isimleri geçmişti.

Galatasaray'da 71 maça çıkan Onyekuru, 22 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.

BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLDİ

Henry Onyekuru ve Georgios Giakoumakis… Monaco'nun gelecek planlarında yer vermediği 23 yaşındaki Onyekuru için geçen sezon kiralık oynadığı Galatasaray henüz bir girişimde bulunmayınca menajeri kulüp arayışlarına başladı. Kurulan temasta menajer, başarılı kanat oyuncusunu Beşiktaş'a getirebileceğini bildirmişti. Beşiktaş bu teklifi Sergen Yalçın'a iletmiş ve bekleme kararı almıştı...

SERGEN YALÇIN KARAR VERDİ

Sergen Yalçın, Onyekuru transferi için yönetime olumsuz rapor verdi. Sol kanatta yer alan N'koudou ile birlikte Onyekuru'nun transferi kulübü zora sokacağı aktarıldı. Önümüzdeki sezondan itibaren başlayacak olan yabancı sınırlaması nedeniyle Onyekuru'nun transferi veto edildi.



