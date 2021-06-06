SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. İşte Onyekuru'nun yeni adresi!

İşte Onyekuru'nun yeni adresi!

06.06.2021 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Henry Onyekuru için Yunan ekibi Olympiakos resmi temaslara başladı. Yunan ekibi ,Nijeryalı oyuncunun bonservisini elinde tutan Monaco ile ilk görüşmeleri yaptı.

İşte Onyekuru'nun yeni adresi!

Galatasaray'ın 4,3 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldığı Henry Onyekuru için Yunan ekibi Olympiakos resmi temaslara başladı.

Kanat oyuncusu transferi için çalışmalar yapan Yunan ekibinin, Nijeryalı oyuncunun bonservisini elinde tutan Monaco ile ilk görüşmeleri yaptığı belirtildi. Görüşmelerden olumlu olarak ayrılan Yunan devi Onyekuru ile el sıkıştı. Çok büyük bir aksilik olmazsa yıldız oyuncu önümüzdeki sezon Olympiakos forması giyecek.

Yunanistan'da "Onyekuru bombası" şeklinde duyurulan haberde geçtiğimiz sezon da Olympiakos'un Onyekuru'yu istediği ancak transferin son anda gerçekleşmediği de kaydedildi.

TÜRKİYE'DEN TANIDIK İSİMLER VAR

Olympiakos'un kanat oyuncusu adayları arasında daha önce Karagümrük'ten Ndao, Beşiktaş'tan N'Koudou ile Ghezzal ve Rennes'ten Del Castillo'nun da isimleri geçmişti.

Galatasaray'da 71 maça çıkan Onyekuru, 22 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.

BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLDİ

Henry Onyekuru ve Georgios Giakoumakis… Monaco'nun gelecek planlarında yer vermediği 23 yaşındaki Onyekuru için geçen sezon kiralık oynadığı Galatasaray henüz bir girişimde bulunmayınca menajeri kulüp arayışlarına başladı. Kurulan temasta menajer, başarılı kanat oyuncusunu Beşiktaş'a getirebileceğini bildirmişti. Beşiktaş bu teklifi Sergen Yalçın'a iletmiş ve bekleme kararı almıştı...

SERGEN YALÇIN KARAR VERDİ

Sergen Yalçın, Onyekuru transferi için yönetime olumsuz rapor verdi. Sol kanatta yer alan N'koudou ile birlikte Onyekuru'nun transferi kulübü zora sokacağı aktarıldı. Önümüzdeki sezondan itibaren başlayacak olan yabancı sınırlaması nedeniyle Onyekuru'nun transferi veto edildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Üstü çizildi! Yollar kesin olarak ayrılıyorÜstü çizildi! Yollar kesin olarak ayrılıyor
Süper Lig ne zaman başlayacak?Süper Lig ne zaman başlayacak?
Anahtar Kelimeler:
transfer Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
vay kepçe kulak vay demek öyle he
onyekuru Türkiye'den gitmek istemiyor o yüzden türk takımına gelecektir
seneye devre arası kiralık olarak gs gelir.

En Çok Okunan Haberler

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Vincent Aboubakar'a 4 milyon Euro

Vincent Aboubakar'a 4 milyon Euro

Salih Uçan Alanyaspor'a veda etti

Salih Uçan Alanyaspor'a veda etti

Floyd Mayweather - Logan Paul maçı nefes kesti

Floyd Mayweather - Logan Paul maçı nefes kesti

Vedat Muriqi transferinde yolsuzluk suçlaması

Vedat Muriqi transferinde yolsuzluk suçlaması

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

3 yıllık anlaşma! Bir imza daha...

3 yıllık anlaşma! Bir imza daha...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Futbolda şike kumpası davasında karar!

Futbolda şike kumpası davasında karar!

F.Bahçe'de yeni hoca belli oluyor

F.Bahçe'de yeni hoca belli oluyor

Hatayspor, 18'lik golcüyü açıkladı

Hatayspor, 18'lik golcüyü açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.