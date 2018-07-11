İşte Phillip Cocu'nun 4 gözdesi

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe’de dört oyuncu İsviçre kampı öncesi İstanbul’daki antrenmanlarda Teknik Direktör Phillip Cocu’nun gözüne girmeyi başardı. Hollandalı hocanın oyunun çift yönlü oynanması gerektiğini hemen her antrenmanda yinelediği, ilk 11 kıstaslarından birinin bu konu olduğu vurgulandı.

Buna göre hem potansiyelleri hem de ortaya koydukları performansla bazı isimler Cocu’nun beğenisini kazandı. İşte deneyimli teknik adamın dikkatini çeken isimler:

ELJİF ELMAS: Büyük umutlarla kadroya katılan Makedon oyuncu, Cocu’nun göz hapsinde duruyor. Çift yönlü orta saha oyuncusu olmasının yanında potansiyeliyle de sivrilen Elmas, gençleri parlatmasıyla ünlü Cocu’nun takip listesinde.

MEHMET EKİCİ: Sezon başı kampına hem fiziksel hem de mental açıdan hazır başlayan Mehmet de oyunu çift taraflı oynayabilmesiyle Phillip Cocu’nun alternatifleri arasına girdi.

GİULİANO: Brezilyalı yıldız, Aykut Kocaman’dan sonra Cocu’nun da ilk formayı vereceği isimler arasında sivriliyor. Tecrübeli orta sahayı Brezilya Milli Takımı’ndaki gibi 8 numarada düşünen Hollandalı hoca, önemli görevler vermeyi planlıyor.