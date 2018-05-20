SPOR

İşte şampiyon Galatasaray'ın iç saha forması

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.05.2018 11:03 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de 21. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, 2018-19 sezonunda giyeceği iç saha formasını açıkladı.

İşte şampiyon Galatasaray'ın iç saha forması

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'yi deplasmanda Gomis'in penaltı golüyle 1-0 yendi ve lig tarihindeki 21. şampiyonluğunu elde etti. Kazanılan şampiyonluğun ardından sarı-kırmızılılar Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda yeni sezonun iç saha forma tanıtımını yaptı. Yapılan paylaşımda, "Galatasaray'ın efsanelerinin kulübümüze kattığı değerleri temsil eden 2018-19 sezonu iç saha formamız. #İlklerinForması" ifelerine yer verildi.

499


PARTNERCansu Taşkın tatil sezonunu Alaçatı'da açtıCansu Taşkın tatil sezonunu Alaçatı'da açtı
Galatasaray'ın şampiyonluk kupasını Ali Dürüst verecekGalatasaray'ın şampiyonluk kupasını Ali Dürüst verecek
Abdurrahim Albayrak: Tam su içerken gol olduAbdurrahim Albayrak: Tam su içerken gol oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray fatih terim

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı

Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı

Eski AKP’li Abdüllatif Şener’den flaş Erdoğan açıklaması: İktidar için her şeyi yapar

Eski AKP’li Abdüllatif Şener’den flaş Erdoğan açıklaması: İktidar için her şeyi yapar

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Süper Lig'e yükselen 3. takım oldu!

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Süper Lig'e yükselen 3. takım oldu!

Şenol Güneş, Talisca'nın yeni adresini açıkladı

Şenol Güneş, Talisca'nın yeni adresini açıkladı

Şampiyon Galatasaray birçok gelirin sahibi oldu!

Şampiyon Galatasaray birçok gelirin sahibi oldu!

Fatih Terim şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu!

Fatih Terim şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İşte şampiyon Galatasaray'ın iç saha forması

İşte şampiyon Galatasaray'ın iç saha forması

Galatasaray'ın şampiyonluk kupasını Ali Dürüst verecek

Galatasaray'ın şampiyonluk kupasını Ali Dürüst verecek

Abdurrahim Albayrak: Tam su içerken gol oldu

Abdurrahim Albayrak: Tam su içerken gol oldu

Rıdvan Dilmen: Galatasaray taraftarını, camiasını kutlarım

Rıdvan Dilmen: Galatasaray taraftarını, camiasını kutlarım

Fatih Terim Avrupa'da tek!

Fatih Terim Avrupa'da tek!

Fatih Terim'e 500 bin euroluk şampiyonluk primi!

Fatih Terim'e 500 bin euroluk şampiyonluk primi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.