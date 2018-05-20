İşte şampiyon Galatasaray'ın iç saha forması

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'yi deplasmanda Gomis'in penaltı golüyle 1-0 yendi ve lig tarihindeki 21. şampiyonluğunu elde etti. Kazanılan şampiyonluğun ardından sarı-kırmızılılar Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda yeni sezonun iç saha forma tanıtımını yaptı. Yapılan paylaşımda, "Galatasaray'ın efsanelerinin kulübümüze kattığı değerleri temsil eden 2018-19 sezonu iç saha formamız. #İlklerinForması" ifelerine yer verildi.



