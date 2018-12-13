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İşte Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar!

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 13.12.2018 05:25 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi 2018-19 sezonunun grup aşaması, E, F ve H gruplarındaki 6 maçla sona erdi.

İşte Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda grup maçlarının 6. ve son haftası tamamlandı.

Ajax, Atletico Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Paris Saint-Germain, Porto, Real Madrid, Roma, Schalke 04 ve Tottenham'ın ardından son 16 turuna yükselen son ekip de belli oldu.

Tur atlayacak ekibin belirleneceği F grubundaki Shakhtar Donetsk-Olympique Lyon mücadelesi 1-1 bitti. Shakhtar'ın golünü 22. dakikada Junior Moraes, Lyon'un golünü ise 65. dakikada Fekir attı.

Bu sonuçla puanını 8'e çıkaran Olympique Lyon, son 16 turu biletini aldı.

Grubu 6 puanla 3. sırada bitiren Shakhtar Donetsk de Benfica, Club Brugge, Galatasaray, Inter, Napoli, Valencia ve Viktoria Plzen gibi yoluna UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda devam edecek takımlar arasına katıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi E, F ve H gruplarının son haftasında alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:

E Grubu:

Benfica (Portekiz) - AEK (Yunanistan): 1-0

Ajax (Hollanda) - Bayern Münih (Almanya): 3-3

F Grubu:

Manchester City (İngiltere) - Hoffenheim (Almanya): 2-1

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Olympique Lyon (Fransa): 1-1

H Grubu:

Valencia (İspanya) - Manchester United (İngiltere): 2-1

Young Boys (İsviçre) - Juventus (İtalya): 2-1

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