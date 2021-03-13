İşte Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölüm fragmanı | Eda ve Deniz evleniyor

Sen Çal Kapımı'nın önceki bölümünde Eda'nın yaptıkları ile kıskançlıktan deliye dönen Serkan, Eda'ya olan hislerini anlamakta oldukça güçlük çekti. Eda ve Deniz birlikte podyuma çıkacakken araya giren Melo, sahneye Eda ve Serkan'ın beraber çıkmasını sağladı. Son sahnede Eda'nın denize düşmesi ile sevenlerinin yüreğini ağzına getiren Sen Çal Kapımı'nın yeni bölümünde olacaklar merak ediliyor.

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEN ÇAL KAPIMI 35. BÖLÜM 1. FRAGMAN

SEN ÇAL KAPIMI 35. BÖLÜM 2. FRAGMAN

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sen Çal Kapımı'nın yeni bölümünde Serkan, Eda'nın Deniz ile ciddi ciddi evleneceğini fark eder. Serkan'ın "Gerçekten o adamla evlenecek misin?" sorusuna "Sen de Selin'le evleneceksin" cevabını veren Eda, kendini Serkan'a hatırlatmak için her şeyi yapar ancak artık çareleri tükenmiştir.

Eda'ya deliler gibi aşık olan Deniz ise nikah masasına oturacak olmanın heyecanını yaşamaktadır.

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Son bölümde, Eda, Serkan'ın kendisini öpmesiyle her şeyi hatırladığını düşünür. Serkan'a kendisini neden öptüğünü sorduğunda aldığı cevap ise deliye dönmesine neden olur.