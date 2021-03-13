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İşte Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölüm fragmanı | Eda ve Deniz evleniyor

13.03.2021 16:03 | Son Güncelleme:
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İşte Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölüm fragmanı | Eda ve Deniz evleniyor

Cumartesi günleri FOX TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinin başrollerini Hande Erçel ve Kerem Bürsin paylaşıyor. Serkan'ın hafızasını geri getirmek isteyen Eda, onu kıskandırmak için Deniz ile nikah masasına oturuyor. Selin, Serkan'ı kaybetmemek için elinden geleni yaparken Deniz de Eda'ya olan aşkını nasıl gizleyeceğini bilemiyor.

Sen Çal Kapımı'nın önceki bölümünde Eda'nın yaptıkları ile kıskançlıktan deliye dönen Serkan, Eda'ya olan hislerini anlamakta oldukça güçlük çekti. Eda ve Deniz birlikte podyuma çıkacakken araya giren Melo, sahneye Eda ve Serkan'ın beraber çıkmasını sağladı. Son sahnede Eda'nın denize düşmesi ile sevenlerinin yüreğini ağzına getiren Sen Çal Kapımı'nın yeni bölümünde olacaklar merak ediliyor.

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEN ÇAL KAPIMI 35. BÖLÜM 1. FRAGMAN

SEN ÇAL KAPIMI 35. BÖLÜM 2. FRAGMAN

İşte Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölüm fragmanı | Eda ve Deniz evleniyor

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sen Çal Kapımı'nın yeni bölümünde Serkan, Eda'nın Deniz ile ciddi ciddi evleneceğini fark eder. Serkan'ın "Gerçekten o adamla evlenecek misin?" sorusuna "Sen de Selin'le evleneceksin" cevabını veren Eda, kendini Serkan'a hatırlatmak için her şeyi yapar ancak artık çareleri tükenmiştir.

Eda'ya deliler gibi aşık olan Deniz ise nikah masasına oturacak olmanın heyecanını yaşamaktadır.

İşte Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölüm fragmanı | Eda ve Deniz evleniyor

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Son bölümde, Eda, Serkan'ın kendisini öpmesiyle her şeyi hatırladığını düşünür. Serkan'a kendisini neden öptüğünü sorduğunda aldığı cevap ise deliye dönmesine neden olur.

Serkan'ın Eda'yı öpmesi, ikili arasındaki işlerin daha da kızışmasına sebep olur. Birbirlerini kıskandırmak için ellerinden geleni yapan ikili, yanlış yollara sapmak üzeredir.

SEN ÇAL KAPIMI KADROSU

Dizinin baş rollerini Hande Erçel ve Kerem Bürsin paylaşıyor. Kadroda Neslihan Yeldan, İlayda Çevik, Evrim Doğan, Melisa Döngel, Anıl İlter, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Alican Aytekin, Başak Gümülcinelioğlu, Sarp Bozkurt ve İlkyaz Arslan yer alıyor.

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Hande Erçel Kerem Bürsin
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