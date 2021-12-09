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İşte Sergen Yalçın'ın Beşiktaş karnesi

09.12.2021 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede başkan Çebi, Yalçın'ın istifasını kabul etti ve Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı. İşte Sergen Yalçın'ın Beşiktaş karnesi...

İşte Sergen Yalçın'ın Beşiktaş karnesi

29 Ocak 2020'de siyah beyazlıların başına geçen Sergen Yalçın, Beşiktaş ile geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası zaferi yaşamıştı.

İşte Sergen Yalçın'ın ilk maçına çıktığı Şubat 2020'den bu yana Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'deki istatistikleri:

Attığı gol: 141
Gole kapama: 25
Topla oynama %: 60.1
Pas %: 84.9
RCS topla buluşma: 1843
Organize atak: 201
10+ pas dizisi: 903

Sergen Yalçın, aynı zamanda Spor Toto Süper Lig tarihinde Beşiktaş formasıyla oyuncu (1991/92, 1994/95 & 2002/03) ve teknik direktör (2020/21) olarak şampiyonluk yaşayan ilk isim olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü
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