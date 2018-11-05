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İşte Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.11.2018 09:41 | Son Güncelleme

Şeyma Subaşı’nın pilates eğitmeni ablası Kübra Açıl kardeşinin kendisiyle gurur duyduğunu söyledi: Bazen birlikte yapıyoruz ama akrabayla spor yapmak çok zor.

İşte Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl

Şeyma Subaşı’nın pilates eğitmeni ablası Kübra Açıl, Outdoor&Fitness için objektif karşısına geçti. İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi’nden mezun olan Kübra Açıl, bir süre sosyal medya fenomeni kardeşi Şeyma Subaşı ile birlikte aynı voleybol takımında oynadı.

Hatta Şeyma Subaşı, ablasının pasörlüğünü yaptı. Abla-kardeş daha sonra voleybolu bıraktı.

Kübra Açıl, spor muhabirliğine geçiş yaptıktan sonra kameranın hem önünde hem arkasında çalıştı; Yetenek Sizsiniz ve Survivor'da görev aldı.

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95 KİLO OLDUKTAN SONRA...

Futbolcu eşi Merthan Açıl ile evliliğinden Duru adında bir kızı olan Kübra Açıl, hamilelik sürecinde 95 kiloya kadar çıktı.

Hamilelik döneminde pek çok kadının yaşadığı bu sorunlarla baş etmek için harekete geçen Açıl, “Şimdi yeni anne olan kadınlara sakin ol, geçecek diyorum ve kendimi örnek gösteriyorum” dediği dönüşümü başlatmak için nasıl motive olduğunu da şöyle açıklıyor:

“Aynaya bakınca gördüğümü kendime yakıştıramadım. Kendime hakaret ediyormuş, kendimi cezalandırıyormuşum gibiydi.Herkese şunu söylüyorum, ‘Sen bunu hak ediyor musun? Aynada bir kendine bak önce. Mutlu musun? Mutluysan tamam ama bence hiçbir kadın aslında mutlu değildir, buna sığınarak kendini kandırıyordur’ diyor.

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Pilatese başladıktan sonra formuna ulaşan Kübra Açıl, birlikte çalıştığı eğitmen “Senden çok iyi eğitmen olur, eski sporcusun ve işe hakimsin” deyince, hayatını değiştiren pilatesi meslek edinmeye sıcak baktı.

Şimdi beş kadın öğretmenle birlikte eğitmenlik yapan Açıl, “‘Kübra çok iyi bir hoca’ diye parmakla gösterilmek istiyorum. Daha iyi yerlere geleceğim, bundan eminim. Yurtdışına açılmak istiyorum” diyor.

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Şeyma’nın pilatesi sevdiği belirten Kübra Açıl “Şeyma da sporu çok sever. Bazen birlikte yapıyoruz. Ama akrabayla spor yapmak çok zor. Üyeye daha kibar davranıyorsun ama aileden biri gelince yapsana! falan diyorsun, daha sert oluyorsun. Ayrıca Nişantaşı’na gelmesi zor oluyor. Ama benim adıma çok mutlu, ‘Seninle gurur duyuyorum’ diye mesaj atıyor” diyor.

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