İşte sörf tutkunlarının yeni gözdesi: Gökçeada

İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok kentten yerli turistin ziyaret ettiği Gökçeada'yı, Bulgaristan ve Romanya gibi Balkan ülkeleri ve Avrupa'dan sörf tutkunu yabancılar da tercih ediyor. Aydıncık bölgesine kamp kuran sörfçüler, erken saatlerden itibaren rüzgarın da etkisiyle sahil bölgesinde adeta yer çekimine meydan okuyor.

Aydıncık'ta sörf okulu bulunan eğitmen Volkan Günel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gökçeada'ya 30 yaşında geldiğini anlattı.

Günel, "İstanbul'da Kilyos sahilinde sörf okulum vardı. Burayı, rüzgarını, arazi şartlarını merak ediyordum. Görünce aşık oldum. Gökçeada'nın rüzgarı ve doğası çok iyi. İstanbul'dan buraya gelince sörf okulu açmaya karar verdim." dedi.

Okulu açtıktan sonra sörfe her geçen yıl artan ilgiyi gördüklerini dile getiren Günel, "Kiteboard çok güzel bir spor. Havada bir uçurtma var, siz denizin üstünde onu kontrol ederek, zıplayıp uçuyorsunuz. Dalga sörfü, bungee jumping, snowboard gibi birçok sporu barındıran bir spor olduğu için bunlarla beraber kendinizi çok özgür hissediyorsunuz. Aynı zamanda çok renkli, görür görmez istediğiniz bir spor." diye konuştu.