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İşte Steven N'zonzi'nin yeni takımı

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.01.2020 23:20 | Son Güncelleme

Galatasaray ile sözleşmesini fesh etmeye hazırlanan Steven Nzonzi, Fransa Ligi takımlarından Rennes ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

İşte Steven N'zonzi'nin yeni takımı

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kararı sonrasında kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi, Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes ile prensip anlaşmasına vardı.

Bir süredir Avrupa'nın çeşitli takımlarıyla görüşen ancak ailesinin Fransa'da yaşamasından dolayı kariyerine Fransa'da devam etmek isteyen Nzonzi, Rennes Başkanı Olivier Letang ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Galatasaray ile sözleşmesini fesh edecek olan Nzonzi, Roma, Galatasaray ve Rennes arasında sözleşme prosedürlerinin tamamlanmasının ardından büyük bir sürpriz olmazsa Fransız kulübü ile resmi sözleşmenin altına imza atacak.

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