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İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri

24.09.2021 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 7. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri

Süper Lig'in 7. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde yarın, 26 Eylül Pazar ve 27 Eylül Pazartesi günü oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:

25 Eylül Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Mert Güzenge

19.00 Adana Demirspor-Gaziantep: Sarper Barış Saka

26 Eylül Pazar:

13.30 GZT Giresunspor-Yukatel Kayserispor: Atilla Karaoğlan

16.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler

16.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen

19.00 Galatasaray-Göztepe: Ali Şansalan

27 Eylül Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya

20.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

Bu akşam Altay ile Beşiktaş arasında yapılacak maçı Fırat Aydınus'un yöneteceği daha önce duyurulmuştu.

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