SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. İşte Süper Lig puan durumu | Kim birinci?

İşte Süper Lig puan durumu | Kim birinci?

03.03.2021 17:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İşte Süper Lig puan durumu | Kim birinci?

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta geride kalırken Galatasaray ve Beşiktaş aynı puanda liderliği paylaşıyor. Averaj farkı ve maç eksiğiyle birinci olan sarı kırmızılılar, bu akşam kendi evinde Ankaragücü'nü konuk edecek.

Zorlu Yeni Malatya deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönerek yarışı bırakmayan siyah-beyazlılar, farkın açılmaması için Ankaragücü-Galatasaray maçını yakından takip edecek. Rakiplerinin 3 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe ise Antalyaspor deplasmanına konuk olacak.

SÜPER LİG’DE PUAN DURUMUNA GÖRE KİM BİRİNCİ?

Spor Toto Süper Lig’de 28 hafta geride kalırken, 3 Mart Çarşamba günü Ankaragücü’ne konuk olacak Galatasaray, rakibini yenerek Beşiktaş’la arasındaki puan farkını korumayı hedefliyor. Sarı kırmızılılar, oynadığı 26 maçın ardından topladığı 57 puanla Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturuyor.

Aynı puandaki Beşiktaş ise 2'nci, 54 puandaki Fenerbahçe üçüncü, 48 puandaki Trabzonspor ise 4'ncü sırada… Bu hafta Sivasspor'a konuk olan Hatayspor ise bu maç öncesi 45 puanda 5'nci sırada yer alırken, 43 puandaki Gaziantep'in 6. 42 puandaki Aytemiz Alanyaspor 7., 41 puandaki Fatih Karagümrük ise 8. sırada yer alıyor.

Ekran Resmi 2021-03-03 16.52.20

BAŞAKŞEHİR ALT SIRALARDAN KURTULAMADI

35 puandaki Göztepe 9., 34 puandaki Antalyaspor ise 10. sırada. Hatayspor maçı öncesi 32 puanı bulunan Sivasspor 11'nciyken, 31 puandaki Konyaspor ise 12. sırada yer alıyor. 13. Yeni Malatya'nın 31, 14. Kasımpaşa'nın 29, 15. Çaykur Rizespor'un 28, 16. Medipol Başakşehir'in ise 25 puanı bulunuyor. Bu sezon kötü bir grafik çizen son şampiyon Başakşehir de hâlâ alt sıralardan kurtulamadı.

Düşme hattındaki 4 takımdan Kayserispor 25 puanda 18. sırada yer alırken, 21 puandaki iki takımdan Denizlispor 19., Gençlerbirliği ise 20. sırada. Ligin son ve 21. sırasında bulunan Ankaragücü'nün puanı ise 20…

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon en fazla golü Beşiktaş (57) atarken, en az golü ise Galatasaray (19) yedi. Öte yandan sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı son 6 maçı da kazanarak, yeni bir rekora doğru ilerliyor.

Hatayspor'lu Aaron Boupendza, bu sezon attığı 18 golle Süper Lig gol krallığında zirvede yer alırken, Beşiktaş'ta ise Cyle Larin ile Vincent Aboubakar da takımlarına 13'er golle katkı verdi. Asist krallığında ise Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal, 10 gole katkı verirken, Göztepeli Halil Akbunar, Sivassporlu Max Gradel ve Ankaragücü forması giyen Saba Lobjanidze ise 7'şer asistler takımlarının başarısında önemli pay sahibi oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Onların da ilgiye ihtiyacı var! Piranaları, köpek balıklarını elleriyle besliyorOnların da ilgiye ihtiyacı var! Piranaları, köpek balıklarını elleriyle besliyor
Erzurum'da gol düellosuErzurum'da gol düellosu
Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kulisleri hareketlendiren 'Berat Albayrak' iddiası

Kulisleri hareketlendiren 'Berat Albayrak' iddiası

Flaş açıklama! '1853 yılından bu yana ilk kez oldu'

Flaş açıklama! '1853 yılından bu yana ilk kez oldu'

Türk spor medyasının acı kaybı

Türk spor medyasının acı kaybı

Dünya yıldızı Lionel Messi yıkıldı

Dünya yıldızı Lionel Messi yıkıldı

Ozan Kabak'ın zafer gecesi

Ozan Kabak'ın zafer gecesi

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sular durulmuyor!

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sular durulmuyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Ahmet Çakar'dan gündeme oturan Fenerbahçe iddiası!

Ahmet Çakar'dan gündeme oturan Fenerbahçe iddiası!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

UEFA'dan Webo'ya şok ceza!

UEFA'dan Webo'ya şok ceza!

Erman Toroğlu'ndan flaş sözler!

Erman Toroğlu'ndan flaş sözler!

Sergen Yalçın'dan Fatih Terim'i kızdıran sözler!

Sergen Yalçın'dan Fatih Terim'i kızdıran sözler!

Diğer Haberler

Bursaspor, kara bulutları dağıtmak istiyor

Bursaspor, kara bulutları dağıtmak istiyor

Bakan Kasapoğlu: Kulüpler stada bakım yapmak zorunda

'Kulüpler stada bakım yapmak zorunda'

MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın acı günü

MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın acı günü

Galatasaray Belhanda’yı neden gönderdi, sözleşmesi neden feshedildi? Belhanda ne dedi?

G.Saray'da Belhanda krizi ayrılıkla noktalandı

Hakan Dilek kimdir? Neden öldü? Deneyimli gazeteci vefat etti

Eski futbolcu ve gazeteci Hakan Dilek vefat etti

Tuna Altuna, 24. çiftler şampiyonluğunu Portekiz'de elde etti

24. çiftler şampiyonluğunu Portekiz'de elde etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.