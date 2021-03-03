İşte Süper Lig puan durumu | Kim birinci?

Zorlu Yeni Malatya deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönerek yarışı bırakmayan siyah-beyazlılar, farkın açılmaması için Ankaragücü-Galatasaray maçını yakından takip edecek. Rakiplerinin 3 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe ise Antalyaspor deplasmanına konuk olacak.

SÜPER LİG’DE PUAN DURUMUNA GÖRE KİM BİRİNCİ?



Spor Toto Süper Lig’de 28 hafta geride kalırken, 3 Mart Çarşamba günü Ankaragücü’ne konuk olacak Galatasaray, rakibini yenerek Beşiktaş’la arasındaki puan farkını korumayı hedefliyor. Sarı kırmızılılar, oynadığı 26 maçın ardından topladığı 57 puanla Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturuyor.

Aynı puandaki Beşiktaş ise 2'nci, 54 puandaki Fenerbahçe üçüncü, 48 puandaki Trabzonspor ise 4'ncü sırada… Bu hafta Sivasspor'a konuk olan Hatayspor ise bu maç öncesi 45 puanda 5'nci sırada yer alırken, 43 puandaki Gaziantep'in 6. 42 puandaki Aytemiz Alanyaspor 7., 41 puandaki Fatih Karagümrük ise 8. sırada yer alıyor.

BAŞAKŞEHİR ALT SIRALARDAN KURTULAMADI



35 puandaki Göztepe 9., 34 puandaki Antalyaspor ise 10. sırada. Hatayspor maçı öncesi 32 puanı bulunan Sivasspor 11'nciyken, 31 puandaki Konyaspor ise 12. sırada yer alıyor. 13. Yeni Malatya'nın 31, 14. Kasımpaşa'nın 29, 15. Çaykur Rizespor'un 28, 16. Medipol Başakşehir'in ise 25 puanı bulunuyor. Bu sezon kötü bir grafik çizen son şampiyon Başakşehir de hâlâ alt sıralardan kurtulamadı.