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İşte THY kabin ekiplerinin yeni üniformaları

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | 06.08.2019 14:17 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları (THY) kabin ekipleri, 85. yıl kapsamında İtalyan modacı Ettore Bilotta'ya tasarladığı yeni üniformaları bugünden itibaren giymeye başladı. İlk olarak uzun hatlarda görev yapan kabin ekipleri tarafından giyilen üniformalar, bayrak kırmızısı ve antrasit gri renkleriyle dikkat çekiyor.

THY'nin 25 bin çalışanının kullanacağı yeni üniforma ve aksesuarların değişim ve teslim süreci tamamlandı. THY'nin tasarlattığı, farklı iklimlerdeki uzun menzilli uçuşlarda sıkı testlerden geçirilen, bayrak kırmızısı ve antrasit gri renklerindeki yeni kabin kıyafetleri, kabin ekiplerinin yolculara daha rahat hizmet edebilmeleri adına hazırlandı.

Üniformalar, 25 bin çalışan için birebir ölçü alınarak, kişiye özel dikildi. THY Ekip Terminali'nde düzenlenen tanıtım etkinliğinde tasarımları İtalyan tasarımcı Ettore Bilotta tarafından yapılan yeni üniformalar, kabin ekipleri tarafından ilk kez giyildi.

"ŞIK, RAHAT VE KULLANIŞLI"

Kabin ekipleri yeni üniformaların hem şık hem rahat hem de kullanışlı olduğunu belirtti. Kabin memurlarından Eda Akar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni üniformaları çok beğendiğini belirterek, "THY ailesi bu üniformalarla yepyeni bir sayfa açtı. Bugün göklerde çok daha fazla dikkat çekici hale geldik. Bence, gözler bundan sonra daha fazla üzerimizde olacak." dedi.

Kabin memurlarının gri üniformaları giydiğini, kabin amirlerinin ise kırmızı kıyafeti tercih edeceğini dile getiren Akar, yeni dönemde yolculara daha iyi hizmet vereceklerini söyledi.

"KIYAFETLER GAYET RAHAT"

THY kabin amiri Emre Yeşildağ ise dünyadaki havayolları arasında fark edilecek bir üniforma tasarlandığına dikkati çekti. Yeşildağ, "Kullanım açısından da yeni kıyafetler gayet rahat. Daha önce de deneme uçuşlarımız oldu. Uzak Doğu uçuşuna yeni üniformalarla gitmiştik." ifadelerini kullandı.

Kabin amiri Gamze Değer de giydikleri yeni üniformaların kendilerini çok iyi hissettirdiğini, kullanışlı olmaları nedeniyle içerisinde rahat ettiklerini belirtti. Değer, yeni kıyafetlerin tanıtımı yapıldığı andan itibaren birçok havayolu görevlisinin üniformalar hakkında olumlu değerlendirmeler yaptığını, kırmızı ve gri üniforma renkleriyle kesinlikle fark yaratacaklarını sözlerine ekledi.

THY kabin ekipleri, bugünden itibaren ilk olarak uzun menzilli hatlarında uçacak yolcularını yeni üniformalarıyla karşılayacak. Kısa zaman içinde bütün uçuşlarda yeni üniformalı kabin ekipleri görev yapacak. (DHA)

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thy Ettore Bilotta hostes uçak

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
para bok gibi ya memlekette, italyana diktirin kiyafetleri. mustif herifler, bunlarda gram kadar vatanperverlik yok.
hic guzel degil elbiseler bence
az daha resim ataydın az olmuş
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