İşte THY kabin ekiplerinin yeni üniformaları

THY'nin 25 bin çalışanının kullanacağı yeni üniforma ve aksesuarların değişim ve teslim süreci tamamlandı. THY'nin tasarlattığı, farklı iklimlerdeki uzun menzilli uçuşlarda sıkı testlerden geçirilen, bayrak kırmızısı ve antrasit gri renklerindeki yeni kabin kıyafetleri, kabin ekiplerinin yolculara daha rahat hizmet edebilmeleri adına hazırlandı.

Üniformalar, 25 bin çalışan için birebir ölçü alınarak, kişiye özel dikildi. THY Ekip Terminali'nde düzenlenen tanıtım etkinliğinde tasarımları İtalyan tasarımcı Ettore Bilotta tarafından yapılan yeni üniformalar, kabin ekipleri tarafından ilk kez giyildi.

"ŞIK, RAHAT VE KULLANIŞLI"

Kabin ekipleri yeni üniformaların hem şık hem rahat hem de kullanışlı olduğunu belirtti. Kabin memurlarından Eda Akar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni üniformaları çok beğendiğini belirterek, "THY ailesi bu üniformalarla yepyeni bir sayfa açtı. Bugün göklerde çok daha fazla dikkat çekici hale geldik. Bence, gözler bundan sonra daha fazla üzerimizde olacak." dedi.