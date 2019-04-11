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İşte turistlerin en çok harcama yaptığı ülkeler

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SEYAHAT  | 11.04.2019 10:52 | Son Güncelleme

Turistlerin hangi ülkede ne kadar harcama yaptığı belli olurken, yabancı turistlerin 2017 yılında Türkiye’de 22,5 milyon dolar harcama yaptığı görüldü.

İşte turistlerin en çok harcama yaptığı ülkeler

Ajans Press, yabancı turistlerin en çok harcama yaptığı ülkeleri konu alan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in Visual Capitalist verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, yabancı turistlerin 2017 yılında Türkiye’de 22,5 milyon dolar harcama yaptığı görüldü.

Bu rakam en yüksek ABD’de de görülürken, yabancı turistlerin burada 210,7 milyar dolar harcadığı kaydedildi. Yabancı turistlerin en çok harcama yaptığı diğer ülkelerde; İspanya, Fransa, Tayland, İtalya ve Birleşik Krallık olarak belirlendi. Yabancı turistlerden 22,5 milyon dolar elde eden Türkiye’nin ise bu listenin 14’üncü sırasına yerleştiği kayıtlara geçti.

PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konu ile ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2017 yılından bugüne kadar turizm başlığı altında 379 bin 67 haber çıkışı tespit edilirken, son zamanlarda artan turist ziyaretinin haber çıkışlarını da etkilediği saptandı. Sadece yabancı turistlerle alakalı yazılı basına konu olan haber adedi ise 10 bin 283 olarak görüldü.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
turizm otel Tatil

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