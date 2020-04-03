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İşte Willian’ın yeni adresi

İNGİLTERE HABERLERİ  | 03.04.2020 17:27 | Son Güncelleme

İngiliz basını, Chelsea ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı yıldız Willian'ın Tottenham veya Arsenal’e imza atacağını yazdı.

İşte Willian’ın yeni adresi

Willian, Chelsea macerası sona eriyor. İngiliz basını, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Brezilyalı yıldızın, Arsenal veya Tottenham’a transfer olacağını iddia etti.

Hücum hattını güçlendirmek isteyen iki kulüp, 31 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katarak bu sorunu çözmek istiyor.

Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard’ın da gelecek sezon için kadroda yeni bir yapılanmaya gitmeyi hedeflemesi bu iddiaları güçlendiriyor.

Mavililerde 7’inci sezonunu geçiren Willian, 329 resmi karşılaşmada 59 kez fileleri sarsıp 59 da gol pası verdi.

Chelsea, savunma hattı için de Samuel Umtiti’yi listesine aldı. İngiliz ekibinin bu transfer için Barcelona’ya 44 milyon euroluk bir teklif yapacağı belirtiliyor.

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İngiltere chelsea Willian arsenal

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