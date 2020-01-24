İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri

Son 16 Turu'ndan sonra Çeyrek ve Yarı Final karşılaşmalarıyla devam edecek Ziraat Türkiye Kupası'nda final, 21 Mayıs 2020'de oynanacak.
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