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İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 24.01.2020 15:31 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final kura çekimi, bugün saat 15:00'te TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı.

İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri

Son 16 Turu'ndan sonra Çeyrek ve Yarı Final karşılaşmalarıyla devam edecek Ziraat Türkiye Kupası'nda final, 21 Mayıs 2020'de oynanacak.

İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ:

TRABZONSPOR - ERZURUMSPOR
KIRKLARELİSPOR - FENERBAHÇE
ALANYASPOR - GALATASARAY
ANTALYASPOR - SİVASSPOR

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Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
fener yine federasyonun evladi olarak guzel kura çekmiş
fenerasyon yine devrede
fener bu sene çok şanslı fixtür kura TFF başkanı 2 kupayıda alır masa üstünde
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