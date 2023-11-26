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İstifa ederek ayrılmıştı! Şenol Güneş Azerbaycan Milli Takımı'nın başına geçiyor

26.11.2023 13:03 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'tan beklenmedik şekilde ayrılan Şenol Güneş'in yeni adresi belli oluyor. Tecrübeli teknik adam için birçok iddia ortaya atılırken son olarak Azerbaycan Milli Takımı'nın Güneş'i takımın başına getirmek istediği iddia edildi. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta beklentilerin altında kalan performansı sonrası görevinden istifa eden Şenol Güneş'in Siyah-Beyazlılar'a vedasının ardından yeni adresi belli oluyor.

Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre, son olarak Giovanni De Biasi'nin çalıştırdığı Azerbaycan Futbol Federasyonu, yeni hocanın Türk olması konusunda ortak bir fikre vardı.

ŞENOL GÜNEŞ AĞIR BASIYOR

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Yeni hocanın Türk olması konusunda karar veren Azerbaycan Futbol Federasyonu yetkilileri gerçekleştiren toplantıda ilk hedef olarak Şenol Güneş'i belirlerken, yılbaşına kadar kesin kararın verileceği belirtildi.

Şenol Güneş'in ise gelecek olan tekliflere açık olduğu ve Azerbaycan Milli Takımı'na sıcak baktığı belirtiliyor.

15 MAÇTA 10 GALİBİYET 3 MAĞLUBİYET

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Beşiktaş, Şenol Güneş önderliğinde bu sezon çıktığı 15 resmi mücadelede 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşarken, 27 gol atıp 18 gol yedi.

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Teknik Direktör Şenol Güneş Azerbaycan son dakika beşiktaş iyet
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