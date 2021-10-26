YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. İstihdamın gelecek yıl 1 milyon 277 bin kişi artması hedefleniyor

İstihdamın gelecek yıl 1 milyon 277 bin kişi artması hedefleniyor

26.10.2021 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda, istihdam, sosyal güvenlik sistemi ile iş sağlığı ve güvenliği alanlarındaki hedeflere yer verildi - Programa göre, iş gücüne katılma oranının 2022'de 1 puan artışla yüzde 52,4'e ulaşması, işsizlik oranının yüzde 12'ye gerilemesi, ölümlü iş kazası oranının yüz binde 5,9'a düşürülmesi hedefleniyor

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda, istihdamın gelecek yıl 1 milyon 277 bin kişi artması hedefleniyor.

AA muhabirinin 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, 2022'de Kovid-19 salgını sonrası ekonomideki toparlanma süreci ve yüksek büyüme oranları çerçevesinde istihdam artışının ivme kazanması bekleniyor.

Bu kapsamda, istihdamın bir önceki yıla göre 1 milyon 277 bin kişi artması hedefleniyor.

İşsizlik oranının ise yüzde 12'ye gerilemesi bekleniyor. İş gücüne katılma oranının da toparlanarak, 2022'de 1 puan artışla yüzde 52,4'e ulaşması öngörülüyor.

- SGK'ye 280 milyar lira bütçe transferi yapılacak

Gelecek yıl sosyal güvenlik kuruluşlarının toplam gelirlerinin 675,8 milyar lira, toplam giderlerinin 714,7 milyar lira ve gelir-gider açığının 39 milyar lira civarında olması öngörülüyor.

Gayrisafi Yurt İçi Hasılaya (GSYH) oran olarak gelirlerin yüzde 8,6, giderlerin yüzde 9,1 ve açığın yüzde 0,5 olması bekleniyor.

SGK'ye 2022'de faturalı ödemeler, ek karşılıklar, emeklilere yapılan ek ödeme, devlet katkısı, prim teşviklerinden kaynaklanan transferler ile prim ödeme gücü olmayanların Genel Sağlık Sigortası primi de dahil olmak üzere toplam 280,7 milyar lira tutarında ve GSYH'nın yüzde 3,6'sı oranında bütçe transferi yapılması planlanıyor.

- Kayıt dışı istihdam oranı yüzde 28,5'e düşürülecek

Kayıtlı istihdamın teşvikine yönelik veri analizine dayalı risk odaklı denetim faaliyetleri yaygınlaştırılacak. Kayıt dışılığın yaygın olduğu sektörler başta olmak üzere yönlendirici ve rehberlik edici denetim faaliyetleri artırılacak. Bu kapsamda, kayıt dışı istihdam oranının yüzde 28,5'e düşürülmesi planlanıyor.

İş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için ilgili kamu kurumları, üniversiteler, sendikalar ve STK'lar ile eğitim, seminer ve bilgilendirici faaliyetler düzenlenecek. İş ekipmanlarının, iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun hale getirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek ve yerli üretim özendirilecek. Bu çalışmalarla, ölümlü iş kazası oranının yüz binde 5,9'a düşürülmesi hedefleniyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Setteki 'cinayetin' 911 kaydı ortaya çıktıSetteki 'cinayetin' 911 kaydı ortaya çıktı
Ekim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacakEkim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacak
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Kıbrıs'ta federasyon meselesi kapanmıştır"KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Kıbrıs'ta federasyon meselesi kapanmıştır"
Anahtar Kelimeler:
sgk

Ankara Namaz Vakitleri 26 Ekim Salı

İmsak
05:40
Sabah
07:04
Öğle
12:38
İkindi
15:33
Akşam
18:02
Yatsı
19:20

Ankara Nöbetçi Eczaneler26 Ekim Salı

Artı Eczanesi
Cankaya
Deva Eczanesi
Cankaya
Eceser Eczanesi
Cankaya
Eray Eczanesi
Cankaya
Hilal Eczanesi
Cankaya
Kırmızı Eczanesi
Cankaya
Öveçler Can Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Muhasebecilikten artakalan zamanlarında "ata tohumu" yetiştiriyor

Muhasebecilikten artakalan zamanlarında "ata tohumu" yetiştiriyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Şanlıurfa'da otomobilin devrildiği kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Şanlıurfa'da otomobilin devrildiği kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Samsunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Samsunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.