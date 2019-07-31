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İstikbal Mobilya Kayserispor Avusturya kampını tamamladı

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 31.07.2019 09:55 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor, 15 gün süren Avusturya kampını tamamladı ve bugün akşam saatlerinde Kayseri'ye gelecek.

İstikbal Mobilya Kayserispor Avusturya kampını tamamladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Avusturya kampını tamamladı. 16 Temmuz'da başlayan Avusturya kampı dün oynanan son hazırlık maçı ile sona erdi.

15 gün süren Avusturya kampında yoğun bir antrenman programı geçiren Sarı-Kırmızılılar bugün akşam saatlerinde Avusturya'dan ayrılacak. Avusturya kampında oynadığı 4 hazırlık maçında 3 mağlubiyet ve 1 galibiyet alan İstikbal Mobilya Kayserispor'da gözler 16 gün sonra başlayacak olan lige çevrildi.

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Anahtar Kelimeler:
avusturya Kayserispor Spor Toto Süper Lig

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