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İstikbal Mobilya Kayserispor Başkan Yardımcısı Türker Horoz istifa etti

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 22.10.2019 18:47 | Son Güncelleme

Kısa süre önce başkan ve teknik heyet istifalarıyla sarsılan İstikbal Mobilya Kayserispor'da bir istifa daha yaşandı. İstikbal Mobilya Kayserispor Başkan Yardımcısı Türker Horoz, görevinden istifa etti.

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkan Yardımcısı Türker Horoz istifa etti

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkan Yardımcısı Türker Horoz, görevinden istifa etti.

Süper Lig'de son sırada yer alan Kayserispor'da, Başkan Yardımcılığı ve Başkan Danışmanlığı görevinde bulunan Türker Horoz'un istifasını kulüp Başkanı Hamdi Elcuman da doğruladı.

Yönetim Kurulu Üyesi Türker Horoz'un istifasının kulübe noter aracılığıyla geldiğini ifade eden Elcuman, hafta sonu oynayacakları BTC Türk Yeni Malatyaspor maçı için de umutlu konuştu. Takımın sıkı çalıştığını ve BTC Türk Yeni Malatyaspor'un maçının final maçı olduğunu söyleyen Başkan Hamdi Elcuman, "Takımımızda her şey yolunda. Sakatlıkları bulunan futbolcularımızın durumu iyiye gidiyor. Futbolcularımız sıkı çalışıyor. 3 puan hasretine Malatya'da son vermek istiyoruz" dedi.

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