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İstikbal Mobilya Kayserispor'da 5 eksik var

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 25.01.2019 09:25 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Bursaspor ile karşılaşacak İstikbal Mobilya Kayserispor'da 5 eksik var.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da 5 eksik var

Süper Lig'de 20 puanla 13. sırada bulunan İstikbal Mobilya Kayserispor, yarın sahasında oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde çalışan sarı kırmızılı takımda 5 futbolcu, Bursaspor maçında forma giyemeyecek.

Transfer yasağı olmasından ötürü kadrosuna yeni isimler katamayan, alt yapıdan destek alan İstikbal Mobilya Kayserispor'da 4 futbolcu sakatlığından ötürü 1 futbolcu da cezasından ötürü Bursaspor'a karşı oynayamayacak. Sakatlığı bulunan Asamoah Gyan, Bilal Başacıkoğlu, Oğuzhan Berber ve Sakıb Aytaç, sarı kart cezalısı Şamil Çinaz bu hafta oynayamayacak.
Hafif sakatlığından ötürü Akhisarspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında riske edilmeyen kaptan Umut Bulut'un ise oynayabilecek durumda olduğu öğrenildi.

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