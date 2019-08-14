İstikbal Mobilya Kayserispor'da kombine satışı 10 bini geçti

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un 2019-2020 sezonu iç saha maçlarında geçerli olacak kombine biletlere taraftar ilgisinin yüksek olduğu duyuruldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesi satışa çıkarılan kombine biletlere taraftarların büyük ilgi gösterdiği ve 10 bin barajının aşıldığı belirtildi.
Taraftarların stat gişelerinden ve internet üzerinden satışlara yoğun ilgi gösterdiği aktarılan açıklamada, "Satışlarımız, Kayserispor Buluşma Noktası'nda ve Kayseri Forum AVM'de bulunan lisanlı ürün satış mağazamızda devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.
Kombine bilet satışları, 1 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek.
Cimbom'dan transfer bombası! Duyurdular
Fenerbahçe'de hazırlıklar tam gaz
Maç sebebiyle 15 bin polis görevlendirildi
Terim'den flaş yanıt! İşte o diyalog
Süper Lig'e Fenerbahçe damgası
'Beşiktaş çok büyük bir kulüp'
Barış Başdaş Karagümrük'te
Özdemir Ceferin ile buluştu
Bayern Münih, Ivan Perisic'i kiraladı
İstanbul'da tarih yazacak
İbrahim Akın futbolu bıraktı
Beşiktaş'ta forma numaraları belli oldu
Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi!
Trabzonspor'a transferini duyurdular!
Okuyucu Yorumları 0 yorum