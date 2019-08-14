SPOR

İstikbal Mobilya Kayserispor'da kombine satışı 10 bini geçti

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 14.08.2019 18:03 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonunun başlamasına sayı günler kala İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarı kombine satışlarında kısa zaman içerisinde 10 bin kombine satışı gerçekleştirdi.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da kombine satışı 10 bini geçti

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un 2019-2020 sezonu iç saha maçlarında geçerli olacak kombine biletlere taraftar ilgisinin yüksek olduğu duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesi satışa çıkarılan kombine biletlere taraftarların büyük ilgi gösterdiği ve 10 bin barajının aşıldığı belirtildi.

Taraftarların stat gişelerinden ve internet üzerinden satışlara yoğun ilgi gösterdiği aktarılan açıklamada, "Satışlarımız, Kayserispor Buluşma Noktası'nda ve Kayseri Forum AVM'de bulunan lisanlı ürün satış mağazamızda devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kombine bilet satışları, 1 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
İstikbal Mobilya Kayserispor Spor Toto Süper Lig

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